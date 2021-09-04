Евсеев сообщил, что вакцинировался от коронавируса
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев сообщил, что привился от коронавируса.
«Вчера привился. Сомнений не было, пробочных эффектов нет. На базе, в рабочем режиме. Возобновляем тренировки после мини-отпуска. И ждём сегодняшний матч сборной», — написал у себя в Instagram Евсеев.
«Шинник» лидирует в турнирной таблице ФНЛ-2 группы 2 «Запад» с 18 очками в 7 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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