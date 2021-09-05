Владивостокское «Динамо» обыграло пензенский «Зенит» на своем поле
10:15
«Динамо» из Владивостока победило пензенский «Зенит» в матче 8-го тура Олимп-ФНЛ-2 группы 3 «Центр».
Единственный гол в матче забил полузащитник динамовцев Артем Коржунов.
Владивостокское «Динамо» идет на втором месте в турнирной таблице группы 3 с 17 очками в 7 матчах, пензенский «Зенит» занимает восьмую строчку с 6 очками в 7 играх.
Россия. ФНЛ 2. Группа 3 («Центр»)
8-й тур
«Динамо Вл» (Владивосток) — «Зенит Пн» (Пенза) — 1:0 (1:0)
5 сентября. Владивосток. Стадион «Динамо».
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