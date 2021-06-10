Футбол
ПФЛ
Новости
Группа 1 (Юг) Группа 2 (Запад) Группа 3 (Центр) Группа 4 (Урал-Прив.) Восток
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ПФЛ

«Челябинск», «Тюмень», «Урал-2» и «Лада-Д» обыграли своих соперников в ПФЛ

19:30
Теги:

«Челябинск», «Тюмень», «Урал-2» и «Лада-Д» обыграли своих соперников в матчах 29-го тура ПФЛ. «Зенит Иж» и «Крылья Советов-2» (1:1) не выявили победителя.

Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

29-й тур

«Волга Ул» (Ульяновск) — «Челябинск» — 0:1 (0:1)
10 июня. Ульяновск. Стадион «Труд».

«Зенит Иж» (Ижевск) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:1 (0:0)
10 июня. Ижевск. Стадион «Купол».

«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Тюмень» — 0:8 (0:4)
10 июня. Тольятти. Стадион «Торпедо».

«Волна» (Нижегородская область) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:3 (1:0)
10 июня. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Лада Д» (Димитровград) — «Звезда П» (Пермь) — 4:0 (1:0)
10 июня. Димитровград. Стадион «Торпедо».

Читайте также

Игроки бегут из сборной накануне олимпийской квалификации. И это не вызывает никакого резонанса
Расписание матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Один из самых умных молодых игроков России вернулся из Канады. Он будет выступать за «Спартак»
Стала известна итоговая заявка сборной России на Евро-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
vs
0
Офсайд