«Челябинск», «Тюмень», «Урал-2» и «Лада-Д» обыграли своих соперников в ПФЛ
19:30
«Челябинск», «Тюмень», «Урал-2» и «Лада-Д» обыграли своих соперников в матчах 29-го тура ПФЛ. «Зенит Иж» и «Крылья Советов-2» (1:1) не выявили победителя.
Олимп — ПФЛ. Группа 4 («Урал-Приволжье»)
29-й тур
«Волга Ул» (Ульяновск) — «Челябинск» — 0:1 (0:1)
10 июня. Ульяновск. Стадион «Труд».
«Зенит Иж» (Ижевск) — «Крылья Советов-2» (Самара) — 1:1 (0:0)
10 июня. Ижевск. Стадион «Купол».
«Лада-Тольятти» (Тольятти) — «Тюмень» — 0:8 (0:4)
10 июня. Тольятти. Стадион «Торпедо».
«Волна» (Нижегородская область) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 1:3 (1:0)
10 июня. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».
«Лада Д» (Димитровград) — «Звезда П» (Пермь) — 4:0 (1:0)
10 июня. Димитровград. Стадион «Торпедо».
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