Сергей Самодин покинул «Шинник»

«Шинник» в Instagram объявил об уходе нападающего Сергея Самодина. У игрока истек срок контракта.

«Сергей выступал за команду в сезоне-2014/15 и с 2018 года. В 97 проведенных играх Самодин забил 32 гола и вошел в четверку лучших бомбардиров «Шинника» в российский период истории», — говорится в сообщении.

Ранее 36-летний футболист играл за ЦСКА, «Крылья Советов», нижегородский «Спартак», «Днепр», киевский «Арсенал» и другие клубы.