«Авангард», «Квант», «Строгино» и «Сатурн» оказались сильнее своих соперников

«Авангард К», «Квант», «Строгино», «Сатурн», «Химки-Арсенал» и «Рязань» обыграли своих соперников в 29-м туре ПФЛ. В матчах «Металлург Лп» — «Калуга» (0:0), «Салют Бл» — «Знамя» (1:1) победитель не был выявлен.

Олимп — ПФЛ. Группа 3 («Центр»)

29-й тур

«Красный» (Смоленск) — «Авангард К» (Курск) — 0:3 (0:2)

10 июня. Смоленск. Стадион «Арена СГАФКСТ».

«Металлург Лп» (Липецк) — «Калуга» — 0:0

10 июня. Липецк. Стадион «Металлург».

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) — «Квант» (Обнинск) — 0:2 (0:0)

10 июня. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак».

«Строгино» (Москва) — «Факел-М» (Воронеж) — 4:0 (1:0)

10 июня. Москва. Стадион «Янтарь».

«Салют Бл» (Белгород) — «Знамя» (Ногинск) — 1:1 (0:0)

10 июня. Белгород. Стадион «Салют».

«Рязань» — «Сокол» (Саратов) — 1:0 (1:0)

10 июня. Рязань. Стадион «Спартак».

«Химки-М» (Химки) — «Сатурн» (Раменское) — 1:3 (1:0)

10 июня. Химки. Стадион «Новые Химки».

«Химик-Арсенал» (Новомосковск) — «Металлург В» (Видное) — 2:1 (0:0)

10 июня. Новомосковск. Стадион «Химик».