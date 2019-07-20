"Луч" и "Томь" сыграли вничью

"Луч" в домашнем матче 3-го тура Олимп – ФНЛ сыграл вничью с "Томью" (1:1).

Счет в матче на 69 минуте открыл полузащитник гостей Максим Казанков, однако уже на 73 минуте встречи нападающий "Луча" Руслан Гордиенко сравнял счет и установил на табло итоговые 1:1.

Олимп – ФНЛ

3-й тур

"Луч" (Владивосток) – "Томь" (Томск) – 1:1 (0:0)

Голы: Казанков, 69 (0:1). Гордиенко, 73 (1:1).

"Луч": Котляров, Марущак, Аравин, Магадиев, Симанов (Гордиенко, 46), Стеклов, Кротов (Квеквескири, 72), Носов (Калугин, 60), Пономаренко, Макаренко (Степанец, 66), Кутьин (Алиев, 66).

"Томь": Вавилин, Шумских, Мануйлов, Эдиев, Пенчиков, Казанков (Каккоев, 75), Киреенко, Шалаев (Гасилин, 75), Калинский (Плетнев, 85), Талалай, Житнев (Тлупов, 83).

Предупреждения: Макаренко, 39. Стеклов, 87.

Судья: Панин (Московская область).

20 июля. Владивосток. Стадион "Динамо".