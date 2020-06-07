«Бюджет «Енисея» 236 миллионов рублей? Это нормально». Тарханов о своем новом клубе

Новый главный тренер «Енисея» Александр Тарханов в интервью «СЭ» объяснил, почему решил возглавить красноярский клуб и оценил его финансовые возможности.

— Правда, что еще в январе вы могли оказаться в «Енисее»?

— Из Красноярска закидывали удочку, но я сразу предупредил: «У вас есть тренер — Юрий Газзаев. На живое место не пойду». В конце мая Юра покинул команду. Когда пару дней назад мне снова позвонили из «Енисея», ответил: «Вот теперь готов пообщаться».

— С кем беседовали?

— С Алексеем Иваховым, директором клуба. Звонил и Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края. С Иваховым-то я давно знаком. Человек футбольный, сам потренировать успел. Ростовцев тоже приятное впечатление произвел. Честный, порядочный. Уверен, сработаемся.

— Чем же привлек «Енисей»?

— Не забывайте, Красноярск — моя родина. Хочется помочь землякам выстроить четкую футбольную систему. Чтобы не было никаких интриг и подводных камней.

— Вы в курсе, что прежние руководители «Енисея» заключили с группой игроков такие контракты, что теперь их зарплата миллион рублей и выше?!

— Нет. Для ФНЛ — суммы заоблачные. Не понимаю, о чем люди думали? Жить надо по средствам. В этом смысле мне импонирует позиция «Урала», где не бывает ни скандалов, ни задержек. Потому что Григорий Иванов, президент клуба, четко знает, что может предложить футболисту. Прямо говорит: «Вот такая зарплата. Больше дать не могу. Согласен — подписываем контракт. Нет — до свидания».

— Разумно.

— Я-то в финансовые вопросы стараюсь не лезть. Даже не интересуюсь, какая у игроков зарплата. Пусть руководство с ними разбирается. Моя зона ответственности — футбольное поле.

— По словам Ивахова, бюджет «Енисея» — 236 миллионов рублей. Не маловато?

— Нормально. Думаю, такими цифрами в ФНЛ сейчас многие клубы оперируют.

— Когда планируете вернуть «Енисей» в премьер-лигу?

— От громких заявлений воздержусь. Сначала нужно поближе познакомиться с командой, а потом уже задачи ставить. (Александр Кружков)

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