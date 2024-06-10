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Жеребьевка групп РПЛ в Кубке России: время начала и где смотреть трансляцию

Жеребьевка группового турнира пути РПЛ пройдет 10 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Трофей победителя Кубка России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жеребьевка группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2024/25 пройдет в понедельник, 10 июня. В ходе церемонии 16 клубов премьер-лиги будут распределены по четырем группам. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Церемонию жеребьевки в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Изначально жеребьевку планировали провести 2 июня в «Лужниках» сразу после суперфинала Кубка России сезона-2023/24 между «Балтикой» и «Зенитом» (1:2), но она была перенесена из-за того, что бюро исполкома РФС не приняло окончательное решение о формате турнира. В среду, 5 июня, было решено не менять формат розыгрыша Кубка России.

Каждая команда проведет по шесть матчей: три — дома, три — в гостях. Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, выйдут в четвертьфинал плей-офф пути РПЛ (верхняя сетка), третьи клубы групп отправятся в четвертьфинал пути регионов (в нижнюю сетку), четвертые клубы группы закончат участие в турнире.

Марко Николич (ЦСКА), Сергей Семак (&laquo;Зенит&raquo;), Деян Станкович (&laquo;Спартак&raquo;). Кубок России-2024/25: онлайн-трансляция жеребьевки группового турнира пути РПЛ

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