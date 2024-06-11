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Чанов — о Латышонке: «Очень хороший голкипер, мне он нравится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь и тренер голкиперов ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о выступлении вратаря «Балтики» Евгения Латышонка в минувшем сезоне.

«По отдельным матчам можно выделить запомнившихся вратарей. Тот же Латышонок провел прекрасную встречу со «Спартаком» в Кубке России. Что он там вытворял! Очень хороший голкипер, мне он нравится. Другие говорят, что это был только единичный случай. Но я так не считаю. И в то же время, если взять сезон в целом, то «Балтика» вылетела. Вот и делайте выводы» — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

В сезоне-2023/24 25-летний голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
ФК Балтика
Евгений Латышонок
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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Оренбург – Спартак
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