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КДК РФС рассмотрит оскорбительный жест игрока «Балтики» Радмановаца в Кубке России

Константин Белов
Корреспондент
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Никола Радмановац.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам суперфинала FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (1:2).

«Комитет по итогам матча суперфинала Кубка России рассмотрит оскорбительное поведение защитника «Балтики» Николы Радмановаца, а точнее оскорбительный жест, показанный им после матча. Защитник приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ранее появилось видео, на котором 27-летний серб несколько раз показал неприличный жест в сторону игроков «Зенита» во время церемонии награждения. В социальных сетях защитник объяснил свое поведение шуткой между ним и футболистом сине-бело-голубых Страхиней Эраковичем.

Защитник играет за «Балтику» с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами.

ФК Балтика
ФК Зенит
Артур Григорьянц
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