Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:43

Гендиректор «Пари НН» — о жеребьевке Кубка: «Будем биться, чтобы пройти по этому пути достойно»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о жеребьевке группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пари НН» попал в группу С вместе с «Краснодаром», ЦСКА и «Ахматом».

«Все группы серьезные. Недооценивать ни одну нельзя. Несмотря на то, что мы были в четвертой корзине, считаем, что у нас есть силы побороться в своей группе. Очень сложно говорить, как все будет. Все команды на опыте прошлого года, увидев, как проходит Кубок, сколько зрителей собирается на стадионах. Причем фанатов гораздо больше, чем во время чемпионата, потому что не надо предъявлять паспорт болельщика. И вообще расписание было достаточно комфортным, в частности, для нижегородцев. Будем биться за то, чтобы пройти по этому пути достаточно достойно», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Кубок России. Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России-2024/25: «Спартак» сыграет в группе с «Динамо»

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Мелик-Гусейнов
0
Читайте также
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Словакия попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Румынией и Украиной
Матвиенко указала на несостоятельность Макрона и Шольца как политиков после выборов в ЕП
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Результат выборов в ЕП назвали громкой пощечиной для правящей в Германии коалиции
В Петербурге подростки ранили ножом дворника из-за замечания о мусоре
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
«Зенит» ведет переговоры по трансферам Глушенкова и Глебова
Увольнение Талалаева — классика от «Химок». Как же мы скучали!
Источник: «Ахмат» арендует защитника «Зенита» Адамова
Кубок России-2024/25: «Спартак» попал в группу с «Динамо», ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Жеребьевки пути РПЛ
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России-2024/25: «Спартак» сыграет в группе с «Динамо»
В «Химках» опровергли новость об отставке Талалаева: «Как можно уволить сотрудника в отпуске?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России-2024/25: «Спартак» сыграет в группе с «Динамо»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости