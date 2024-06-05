Нападающий «Балтики» Энрикес: «Когда у «Зенита» появляются моменты, они никого не щадят»

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес в разговоре с «СЭ» подвел итоги сезона.

— Мы играли хорошо против «Зенита» [в суперфинале Кубка России]. Особенно в первом тайме. Заслуживали большего. Но наших усилий было недостаточно. Когда у «Зенита» появляются моменты, они никого не щадят. Они показали свой класс. Конечно, расстроены результатом. Но все же горды, что получилось показать такую игру. Мы уходим с высоко поднятой головой. Наш путь в Кубке России получился очень хорошим. Теперь надо провести работу над ошибками и двигаться дальше.

— Идет ли здесь речь о потере концентрации?

— Здесь много причин, почему мы упустили Кубок. Но теперь все кончено. Надо просто забыть об этом и продолжать. Конечно, могли быть и персональные, и командные ошибки.

В сезоне-2023/24 «Балтика» проиграла в суперфинале FONBET Кубка России «Зениту» (1:2) и заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. После кубкового матча Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера калининградцев.