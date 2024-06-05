Шалимов: «Большую часть второго тайма «Зенит» играл достаточно вольготно против «Балтики»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат суперфинала FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» (2:1).

«В перерыве Семак сделал две замены — вышел Мантуан вместо Сергеева, и чтобы соблюсти лимит, убрали Эраковича, поменяв на Караваева. Во втором тайме был момент, когда «Балтика» стала играть очень плотно, отошла к воротам — и «Зенит» уперся в стену. Но в целом большую часть тайма «Зенит» играл достаточно вольготно, было пространство — и моменты. Гол в ситуации с Венделом отменили правильно, там был фол.

В случае с первым голом «Зенита» балтийцы играли зону, и расстановка была, на мой взгляд, неверной. Был и брак при игре головой — игрок не на угловой выбил мяч, а в поле — и так пришла голевая атака», — цитирует «РБ Спорт» Шалимова.