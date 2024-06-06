РПЛ приняла «Химки», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и исключила «Урал», «Балтику» и «Сочи» из членов лиги

Российская премьер-лига по итогам заседания приняла «Химки», махачкалинское «Динамо» и «Акрон» в члены Ассоциации футбольных клубов РПЛ, сообщается на сайте турнира.

Также принято решение об исключении «Урала», «Балтики» и «Сочи» из РПЛ.

Отмечается, что следующий розыгрыш FONBET Кубка России пройдет в том же формате, что и в предыдущем сезоне.