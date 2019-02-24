Валерий Карпин: "Ранние замены Паршивлюка и Зуева? Они были вынужденные"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин заявил на пресс-конференции после ответного четвертьфинального матча Олимп-Кубка России с "Краснодаром" (1:0), что его обновленной команде не хватало слаженности в игре.

– Прокомментируйте пожалуйста ранние замены. Вы пробовали как-то переломить игру с их помощью?

– Замены вынужденные – и Зуева, и Паршивлюка. Если бы они могли продолжать, то играли бы. Но сегодня первая официальная игра, и сразу такая важная. В первом тайме у нас совсем не получалась атакующая игра, не было хорошего выхода из обороны. Понятно, что обороняться постоянно очень сложно, и могли бы быть ошибки. 5-6 человек в составе сменилось по сравнению с осенью, слаженных действий еще не хватало.

– Как вам игра в целом?

– Первый тайм не понравился. Второй получше. Есть куда стремиться. Для первого официального матча в целом нормально – ни больше ни меньше.

– Вы за зиму переформатировали оборону. Устроили ли вас сегодня оборонительные действия?

– Много над чем еще будем работать. Сыграли неплохо, но ничего выдающегося. (Юрий Плохотниченко)

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