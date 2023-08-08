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Сегодня, 19:15

«Спартак» — «Пари НН»: трансляция матча FONBET Кубка России

Матч «Спартака» и «Пари НН» в Кубке России начнется в 20.45
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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«Спартак» — «Нижний Новгород».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» и «Пари НН» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Кубка России. Игра состоится во вторник, 8 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — 20.45 (по московскому времени).

Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также за играми Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Спартак» — «Нижний Новгород».

Кубок России. Группа D
08 авг, 20:45. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Пари Нижний Новгород

Матч рассудит Сергей Цыганок, его видеоассистентом назначен Андрей Фисенко. Главный арбитр встречи ранее выполнял обязанности только резервного судьи, а Андрей дважды находился в ВАР-центре как АВАР.

Последний раз «Спартак» и «Пари НН» играли друг против друга 28 мая в рамках чемпионата России. Тогда команды победители не выявили (0:0).

Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира Пути РПЛ

Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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