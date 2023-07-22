Кубок России 2023 / 2024: календарь и участники группового турнира пути РПЛ
Розыгрыш Кубка России — 2023 / 2024 стартует 25 июля 2023 года и завершится 1 июня 2024 года. Действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в финале Кубка 2022 / 2023 обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5).
Формат Кубка России
Розыгрыш турнира пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination), которая впервые использовалась в Кубке России 2022 / 2023. Второй розыгрыш подряд в соревнованиях присутствуют путь РПЛ и путь регионов. В стадии плей-офф пути регионов принимают участие команды, которые вылетели из пути РПЛ.
В регламенте турнира текущего года лишь одно изменение по сравнению с розыгрышем прошлого года. Теперь финал пути регионов будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале пути РПЛ, покинет турнир, а не сыграет с победителем первого этапа финала пути регионов, как это было в предыдущем сезоне.
Победитель Кубка России получает право на матч за Суперкубок России, в котором сыграет с чемпионом России — 2023 / 2024, а также возможность сыграть в Лиге Европы — 2024 / 2025, если российские клубы будут допущены к международным соревнованиям.
Участники группового этапа пути РПЛ Кубка России
Всего в турнире участвует 108 клубов. Из них — 16 команд, представляющих Российскую премьер-лигу. Жеребьевка прошла 23 июня 2023 года. В одной группе могли оказаться не более двух команд из Москвы, но не более одной из регионов, в которых действует режим временного ограничения полетов («Краснодар», «Ростов», «Факел»).
Группа А
ЦСКА
«Оренбург»
«Сочи»
«Факел»
Группа В
«Ростов»
«Локомотив»
«Урал»
«Рубин»
Группа С
«Зенит»
«Ахмат»
«Крылья Советов»
«Балтика»
Группа D
«Спартак»
«Краснодар»
«Динамо»
«Пари НН»
Календарь матчей группового этапа пути РПЛ
16 команд российской премьер-лиги стартуют в турнире со стадии группового этапа. В каждой группе участвует по 4 команды. Соревнование проходит в 2 круга, таким образом, каждый участник проведет по 6 матчей.
Две лучшие команды каждой группы выйдут в 1/4 финала пути РПЛ, третьи перейдут в плей-офф пути регионов, четвертые завершат борьбу в Кубке.
- 1-й тур — 25 — 27 июля
- 2-й тур — 8 — 10 августа
- 3-й тур — 29 — 30 августа
- 4-й тур — 19 — 21 сентября
- 5-й тур — 3 — 5 октября
- 6-й тур — 31 октября — 2 ноября
Расписание туров группового этапа пути РПЛ
1 тур
25 июля, вторник
18:30. Группа B. «Локомотив» — «Урал»
18:30. Группа D. «Пари НН» — «Динамо»
20:45. Группа С. «Зенит» — «Ахмат»
26 июля, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — ЦСКА
18:30. Группа А. «Факел» — «Сочи»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Балтика»
20:45. Группа B. «Ростов» — «Рубин»
27 июля, четверг
20:00. Группа D. «Краснодар» — «Спартак»
2 тур
8 августа, вторник
16:15. Группа B. «Урал» — «Ростов»
18:30. Группа B. «Рубин» — «Локомотив»
20:45. Группа D. «Спартак» — «Пари НН»
9 августа, среда
16:15. Группа A. «Оренбург» — «Сочи»
18:30. Группа A. ЦСКА — «Факел»
18:30. Группа С. «Крылья Советов» — «Зенит»
20:45. Группа D. «Динамо» — «Краснодар»
10 августа, четверг
20:00. Группа С. «Ахмат» — «Балтика»
3 тур
29 августа, вторник
15:00. Группа B. «Рубин» — «Урал»
17:15. Группа А. «Факел» — «Оренбург»
19:30. Группа D. «Пари НН» — «Краснодар»
19:30. Группа D. «Спартак» — «Динамо»
30 августа, среда
17:15. Группа А. «Сочи» — ЦСКА
17:15. Группа С. «Ахмат» — «Крылья Советов»
19:30. Группа B. «Ростов» — «Локомотив»
19:30. Группа С. «Балтика» — «Зенит»
4 тур
19 — 21 сентября
Группа А. «Оренбург» — «Факел»
Группа А. ЦСКА — «Сочи»
Группа В. «Рубин» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Локомотив»
Группа С. «Балтика» — «Крылья Советов»
Группа С. «Ахмат» — «Зенит»
Группа D. «Краснодар» — «Динамо»
Группа D. «Пари НН» — «Спартак»
5 тур
3 — 5 октября
Группа А. «Факел» — ЦСКА
Группа А. «Сочи» — «Оренбург»
Группа В. «Локомотив» — «Ростов»
Группа В. «Урал» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Балтика»
Группа С. «Крылья Советов» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Спартак»
Группа D. «Краснодар» — «Пари НН»
6 тур
31 октября — 2 ноября
Группа А. ЦСКА — Оренбург
Группа А. «Сочи» — «Факел»
Группа В. «Ростов» — «Урал»
Группа В. «Локомотив» — «Рубин»
Группа С. «Зенит» — «Крылья Советов»
Группа С. «Балтика» — «Ахмат»
Группа D. «Динамо» — «Пари НН»
Группа D. «Спартак» — «Краснодар»
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