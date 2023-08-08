Карпин — о матче с «Уралом»: «Была равная игра»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Урала» (0:1) в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы не сказал, что что-то прям не получилось. Была равная игра. В конце, понятно, были выходы у соперника. Потому что нам надо было отыгрываться, мы уже не так внимательно играли сзади. В общем — равная игра. В центре защиты у нас играл один футболист из дубля и Денис Терентьев, для которого это первый матч в карьере на такой позиции. Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики. Лангович набирает форму, по плану должен был сыграть 45 минут», — сказал Карпин в эфире «Матч премьер».

«Урал» занимает второе место в группе B Кубка России, набрав 3 очка. «Ростов» с таким же количеством баллов располагается на 3-й строчке.

В следующем туре Кубка страны «Урал» на выезде сыграет с «Рубином» 29 августа. «Ростов» дома примет «Локомотив» на день позже.