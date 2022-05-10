Президент «Алании»: «Причин поражений «Динамо» очень много»

Московское «Динамо» со счетом 3:0 победило владикавказскую «Аланию» в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России. Президент ФК «Алания» Владимир Гуриев подвел итоги этой встречи.

«Причин сегодняшнего поражения «Динамо» очень много: отсутствие нормальных условий для тренировок, отсутствие стадиона. Но у нас все впереди. Уверен, мы с вами увидим «Аланию» в лучших её качествах, потенциал у ребят есть. Сегодня все игроки в шоке, трансе, подавлены. Они должны были быть здесь, с нами, смотреть этот замечательный фильм, но ребята не смогли приехать. Хочу пообещать вам — пока я живой, клуб не погибнет!» — заявил Гуриев.

«Алания» в шестой раз в истории вышла в полуфинал Кубка страны и впервые с сезона-2010/11.