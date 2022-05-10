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Сегодня, 20:22

Лев Лещенко: «Алания» играла сегодня в авантюрный футбол»

Лев Лещенко высказался о матче «Динамо» с «Аланией»
Виктория Кравченко
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Народный артист России Лев Лещенко «РБ Спорту» прокомментировал итог полуфинального матча БЕТСИТИ Кубок России «Динамо» — «Алания» (3:0).

— Прекрасная игра со стороны «Динамо». Ребята с настроем играли. Мне показалось, что «Алания» играла сегодня немножко в авантюрный футбол. Игроки осетинской команды оставляли всегда пространство, где наши футболисты могли свободно играть в нападении. В общем, игра для нас сложилась.

— Какой финал в идеале хотели бы увидеть?

— Конечно, со «Спартаком». Думаю, в «Лужники» придет огромное количество болельщиков и с той, и с другой стороны. Это будет настоящий праздник футбола. Поэтому завтра желаю победы «Спартаку».

— Егор Крид сказал, что вы хотите совместно с ним записать гимн «Динамо».

— Да, это так.

— Как скоро мы сможем его услышать?

— Пока ничего не могу сказать по этому поводу.

Во втором полуфинале БЕТСИТИ Кубок России «Спартак» сыграет с «Енисеем». Матч пройдет 11 мая в 19.30 мск на «Открытие Арене».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lev-leshhenko-alaniya-igrala-segodnya-v-avantyurny-j-futbol/
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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