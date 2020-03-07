КДК не стал наказывать защитника ЦСКА Карпова

Глава КДК РФС Артур Григорьянц после заседания, посвященного матчам 1/4 финала Кубка России, рассказал, что комитет не рассматривал эпизод из игры «Спартак» — ЦСКА с удалением игрока красно-белых Эсекиэля Понсе.

По его словам, по регламенту КДК не имеет права отменять желтую карточку аргентинцу, которая стала для него второй и привела к удалению — в данном случае оснований для этого нет.

Что касается поведения защитника ЦСКА Вадима Карпова, который по мнению многих, в этом эпизоде симулировал, то в рапорте, как заметил Григорьянц, этого отражено не было, а «Спартак» соответствующее заявление не подавал. Что же касается возможности рассмотрения этого вопроса на основании публикаций в СМИ — такой пункт есть в регламенте — то КДК не стал этого делать. По словам Григорьянца, в данном случае, на его взгляд, имела место обычная судейская ошибка. (Дмитрий Гирин)