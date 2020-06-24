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Стали известны все полуфиналисты Олимп-Кубка России: сетка турнира

24 июня 2020, 18:57
Сетка Кубка России. Фото "СЭ"
Сетка Кубка России. Фото "СЭ"
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Определились все полуфиналисты розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20. В перенесенной игре 1/4 финала «Урал» взял верх над «Шинником» и последним вышел в 1/2 финала.

Соперником «Урала» станут подмосковные «Химки». В другой паре — встретятся «Зенит» и «Спартак» (встреча пройдет 19 июля).

Финал Кубка пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2019-2020/playoff/

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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