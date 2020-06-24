Стали известны все полуфиналисты Олимп-Кубка России: сетка турнира

Определились все полуфиналисты розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20. В перенесенной игре 1/4 финала «Урал» взял верх над «Шинником» и последним вышел в 1/2 финала.

Соперником «Урала» станут подмосковные «Химки». В другой паре — встретятся «Зенит» и «Спартак» (встреча пройдет 19 июля).

Финал Кубка пройдет 25 июля в Екатеринбурге.