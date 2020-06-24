«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

«Урал» обыграл «Шинник» в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России — 2:0. Голы на счету Юрия Бавина и Рафала Аугустыняка. На 78-й минуте был удален полузащитник ярославцев Иван Олейников. Из-за коронавируса встреча проходила без болельщиков.

Матч должен был состояться еще в марте, но встреча была отложена сперва из-за плохой готовности поля в Ярославле, а затем — из-за пандемии коронавируса.

В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». В другой паре сойдутся «Спартак» и «Зенит».

Олимп — Кубок России

1/4 финала

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург) — 0:2 (0:1)

Голы: Бавин, 16 (0:1). Аугустыняк, 80 (0:2).

«Шинник» (Ярославль): Яшин, Стешин, Патрашко, Покидышев, Эктов, Зинков, Олейников, Алейников (Масленников, 82), Самойлов (Пухов, 83), Низамутдинов (Мацхарашвили, 46), Самодин (Гонгапшев, 88).

«Урал» (Екатеринбург): Годзюр, Вилюш, Золотов, Кулаков, Бавин, Егорычев, Аугустыняк, Емельянов, Эль-Кабир (Калинин, 85), Панюков (Ефремов, 68), Кухарчик (Юсупов, 87).

Предупреждения: Бавин, 35. Олейников, 37. Низамутдинов, 39.

Удаление: Олейников, 78.

Судьи: Панин (Дмитров). Березнов (Москва), Богданов (Верея).

24 июня. Ярославль. Стадион «Шинник».