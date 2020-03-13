Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о карточках Эсекиэля Понсе в кубковом матче с ЦСКА.

-Уверен, что обе карточки Понсе не оправданы, — сказал Тедеско. — И в контакте с вратарем, и в эпизоде с защитником Карповым не было нарушения. Удивительно, Карпов это парень 2002 года рождения, но очень умный для своего возраста. Контакта не было. Если бы можно было пересмотреть результат, было бы отлично, потому что Эсекиель нам нужен в матче с «Зенитом». (Дмитрий Зеленов)