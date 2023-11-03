Деменко считает, что «Краснодар» не станет жертвовать Кубком ради первого места в РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мыслями о матче «быков» с «Химками» в 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Очевидно, что «Краснодар» будет считаться фаворитом в этой дуэли. Но важно понимать, что этот матч состоится в марте. А до марта еще очень много времени и может случиться всякое. Сейчас в турнирной таблице РПЛ очень плотная группа команд, которая претендует на верхние строчки. Я думаю, что примерно пять команд будет бороться за призовые месте и нас ждет интересная борьба. Будет ли «Краснодар» жертвовать Кубком ради первого места в РПЛ? Нет, это очень рискованно. Если не получится победить в чемпионате, то было бы неплохо завоевать Кубок, ведь команда уже дважды добиралась до финала. Слишком большие ставки на кону, чтобы жертвовать матчем с «Химками», поэтому «Краснодар» будет играть на победу», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

Первый этап четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России состоится 12-14 марта 2024 года.

По итогам прошлого сезона «Химки» вылетели из чемпионата России в ФНЛ. На данный момент команда занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 28 очков за 16 туров. «Краснодар» лидирует в РПЛ после 13 туров, имея в активе 28 очков.