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Дубль Максимова принес «Факелу» победу над ЦСКА в FONBET Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Максим Максимов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» в гостях обыграл ЦСКА в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Победу воронежцам принес дубль Максима Максимова. 27-летний нападающий ударом из-за штрафной открыл счет на 15-й минуте, а на 79-й удвоил преимущество своей команды, пробив головой после подачи с фланга.

Кубок России. Группа A
09 авг, 18:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:2
Факел

Теперь в активе всех четырех команд группы А по 3 очка. Ранее во 2-м туре «Оренбург» обыграл «Сочи» (2:0).

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Сочи», а «Факел» отправится в гости к «Оренбургу».

Максим Максимов (футбол)
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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