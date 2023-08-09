«Зенит» благодаря голу Сергеева обыграл «Крылья Советов» в матче FONBET Кубка России

«Зенит» на выезде обыграл «Крылья Советов» в матче 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Автором единственного забитого мяча стал нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев на 50-й минуте встречи. 28-летний форвард не стал праздновать гол в ворота самарского клуба, за который выступал в 2020-2021 годах.

«Зенит» с 6 очками лидирует в группе B Кубка России. «Крылья Советов» проиграли оба матча и располагаются на 3-й строчке.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Балтикой» 30 августа. «Крылья Советов» в гостях проведут матч с «Ахматом» в этот же день.