Булыкин высказался о факторе поля перед кубковым матчем между «Зенитом» и «Волгой»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями матча 1/4 финала FONBET Кубка России Пути Регионов между ульяновской «Волгой» и «Зенитом».

«Конечно, очень сильно влияет поле, особенно, если оно ужасное. В первую очередь на первое место в таких матчах выходить борьба, борьба, а как у нас любят говорить в футболе: «Низом не играем, играем верхом, потому что, поле ужасное». Кто выиграет борьбу в верху, тот сможет выиграть матч. Мы играли на разных полях, в мое время поля были без травы весной. Но все равно, «Зенит» должен доказать, что они сильнее и выиграть этот матч. Я слабо верю, что «Волга» может как-то выиграть, даже если команды будут играть верхом. «Зенит» все равно на три головы выше и должен побежать», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru.

Игра между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля в Ульяновске. Начало — в 14.30 мск.