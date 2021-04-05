«Зенит» не подпускает «Спартак». Отрыв лидера остался прежним
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
24-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 2:0 (1:0)
Голы: Караваев, 45+2 (1:0). Мостовой, 90+2 (2:0).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 75), Барриос, Вендел (Ерохин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Азмун (Дриусси, 87), Дзюба (Сутормин, 90+3).
«Химки»: Лантратов, Боженов, Филин, Данилкин, Тихий, Идову, Дагерстоль, Кухарчук (Себаи, 68), Глушаков (Могилевец, 69), Мирзов, Конате.
Предупреждения: Ловрен, 10. Идову, 66. Азмун, 86.
Судьи: Шадыханов (Москва). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).
ВАР: Амелин (Тула). Гаврилин (Владимир).
5 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
1 ноября «Зенит» победил в гостях «Химки». Тогда сложно было представить, что в следующий раз подмосковная команда проиграет в РПЛ только через пять месяцев в матче с тем же «Зенитом». Но это так.
«Химки» уже можно назвать одной из главных сенсаций сезона, и у красно-черных были все шансы на чудо в Санкт-Петербурге. Еще в первом тайме были неплохие моменты у Дагерстола и Мирзова, но счет почти до самого перерыва оставался нулевым.
«Зенит» не играл плохо. Наоборот: отмененный гол в начале матча, два попадания в перекладину Дугласа Сантоса, падение Азмуна в штрафной, превосходство по ударам и во владении мячом — все это указывает на то, что в первые 45 минут счет был не по игре. Дело сдвинулось только в добавленное время, когда Караваев забил гол в раздевалку после пинбола в гостевой штрафной.
Еще раз: «Зенит» не играл плохо, но все время ему что-то мешало забить. Это уже превращается в тенденцию: в первых таймах матчей с «Ростовом», «Рубином», «Ахматом» и ЦСКА лидеры премьер-лиги не смогли победить во многом из-за нереализованных моментов. А если вспомнить, что и в кубковой встрече с «Арсеналом» после перерыва счет был 2:1 в пользу туляков, то можно говорить о закономерности.
Правда, на этот раз «Зенит» все-таки выиграл первый тайм — впервые в 2021 году. И это явно повлияло на все, что происходило после перерыва: темп игры незначительно, но упал, моменты стали возникать реже. Чувствовалось, что «Зенит» оберегал преимущество и очень боялся потерять очки. Еще бы, накануне «Спартак» сократил отставание от лидера до минимума, и перед тяжелыми выездами в Сочи и Краснодар невской команде нельзя было оступаться.
Тактически «Зенит» после перерыва не изменился. Но в данном случае это даже плюс: судя по всему, Сергей Семак нашел оптимальный вариант для этой команды. На прошлой неделе я час расспрашивал главного тренера «Зенита» в интервью о тактике, и Сергей Богданович признался и назвал схему 4-3-3 любимой. При этом он в очередной раз оговорился, что расстановку определяет набор игроков и в «Зените» сейчас такая тактика почти невозможна. Хотя он наигрывал ее на сборах.
Сегодняшний «Зенит» — это 4-4-2, но не с ромбом в середине поля, а с квадратом или трапецией. Мы видели эту модель в матче с ЦСКА, когда Вендел с Кузяевым постоянно смещались в полуфланге. Мы увидели это и сейчас: Малком с Кузяевым все время уходили в центр, хотя номинально играли на месте вингеров. И подобная хитрость вводила в тупик опорную зону и центр обороны «Химок». Вероятно, так теперь будет всегда до конца сезона: травмированных полевых игроков больше нет (Дриусси вышел на поле в концовке), а схема работает — победы приходят, отрыв в чемпионской гонке сохраняется.
Все, 2:0! С победой, сине-бело-голубые! #ЗенитХимки— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 5, 2021
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Другое дело, что такая победа оставила неоднозначное впечатление. «Зенит» во втором тайме волновался, и, может быть, именно нервы не позволили Дугласу Сантосу забить из убойной позиции на 82-й минуте. А «Химки» в финале игры едва не сравняли счет после подачи углового.
Но «Зенит» все-таки выиграл, причем мог и крупно: сразу после гола Мостового «жирный» момент не реализовал Дриусси. Когда счет 2:0, принято говорить, что команда одержала уверенную победу. Но это явно не тот случай. Отрыв «Зенита» в чемпионской гонке сохраняется. Дальше — Сочи.
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