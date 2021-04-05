«Зенит» не подпускает «Спартак». Отрыв лидера остался прежним

Чемпионы России не без проблем победили «Химки» (2:0).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

24-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 2:0 (1:0)

Голы: Караваев, 45+2 (1:0). Мостовой, 90+2 (2:0).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 75), Барриос, Вендел (Ерохин, 90+3), Малком (Мостовой, 76), Азмун (Дриусси, 87), Дзюба (Сутормин, 90+3).

«Химки»: Лантратов, Боженов, Филин, Данилкин, Тихий, Идову, Дагерстоль, Кухарчук (Себаи, 68), Глушаков (Могилевец, 69), Мирзов, Конате.

Предупреждения: Ловрен, 10. Идову, 66. Азмун, 86.

Судьи: Шадыханов (Москва). Сейфетдинов (Казань), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Амелин (Тула). Гаврилин (Владимир).

5 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

1 ноября «Зенит» победил в гостях «Химки». Тогда сложно было представить, что в следующий раз подмосковная команда проиграет в РПЛ только через пять месяцев в матче с тем же «Зенитом». Но это так.

«Химки» уже можно назвать одной из главных сенсаций сезона, и у красно-черных были все шансы на чудо в Санкт-Петербурге. Еще в первом тайме были неплохие моменты у Дагерстола и Мирзова, но счет почти до самого перерыва оставался нулевым.

«Зенит» не играл плохо. Наоборот: отмененный гол в начале матча, два попадания в перекладину Дугласа Сантоса, падение Азмуна в штрафной, превосходство по ударам и во владении мячом — все это указывает на то, что в первые 45 минут счет был не по игре. Дело сдвинулось только в добавленное время, когда Караваев забил гол в раздевалку после пинбола в гостевой штрафной.

Еще раз: «Зенит» не играл плохо, но все время ему что-то мешало забить. Это уже превращается в тенденцию: в первых таймах матчей с «Ростовом», «Рубином», «Ахматом» и ЦСКА лидеры премьер-лиги не смогли победить во многом из-за нереализованных моментов. А если вспомнить, что и в кубковой встрече с «Арсеналом» после перерыва счет был 2:1 в пользу туляков, то можно говорить о закономерности.

Правда, на этот раз «Зенит» все-таки выиграл первый тайм — впервые в 2021 году. И это явно повлияло на все, что происходило после перерыва: темп игры незначительно, но упал, моменты стали возникать реже. Чувствовалось, что «Зенит» оберегал преимущество и очень боялся потерять очки. Еще бы, накануне «Спартак» сократил отставание от лидера до минимума, и перед тяжелыми выездами в Сочи и Краснодар невской команде нельзя было оступаться.

Тактически «Зенит» после перерыва не изменился. Но в данном случае это даже плюс: судя по всему, Сергей Семак нашел оптимальный вариант для этой команды. На прошлой неделе я час расспрашивал главного тренера «Зенита» в интервью о тактике, и Сергей Богданович признался и назвал схему 4-3-3 любимой. При этом он в очередной раз оговорился, что расстановку определяет набор игроков и в «Зените» сейчас такая тактика почти невозможна. Хотя он наигрывал ее на сборах.

Сегодняшний «Зенит» — это 4-4-2, но не с ромбом в середине поля, а с квадратом или трапецией. Мы видели эту модель в матче с ЦСКА, когда Вендел с Кузяевым постоянно смещались в полуфланге. Мы увидели это и сейчас: Малком с Кузяевым все время уходили в центр, хотя номинально играли на месте вингеров. И подобная хитрость вводила в тупик опорную зону и центр обороны «Химок». Вероятно, так теперь будет всегда до конца сезона: травмированных полевых игроков больше нет (Дриусси вышел на поле в концовке), а схема работает — победы приходят, отрыв в чемпионской гонке сохраняется.

Другое дело, что такая победа оставила неоднозначное впечатление. «Зенит» во втором тайме волновался, и, может быть, именно нервы не позволили Дугласу Сантосу забить из убойной позиции на 82-й минуте. А «Химки» в финале игры едва не сравняли счет после подачи углового.

Но «Зенит» все-таки выиграл, причем мог и крупно: сразу после гола Мостового «жирный» момент не реализовал Дриусси. Когда счет 2:0, принято говорить, что команда одержала уверенную победу. Но это явно не тот случай. Отрыв «Зенита» в чемпионской гонке сохраняется. Дальше — Сочи.