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«Лобановский сказал: «Жди место в составе, работай. Что ты обижаешься? У меня лучшая команда в Европе!»

Игорь Майоров
корреспондент отдела футбола
1971 год. СССР — Испания. С мячом Виталий Шевченко (в белом).
Фото Федор Алексеев
Сегодня бывшему нападающему сборной СССР Виталию Шевченко исполнилось 75 лет.

Тренерскую карьеру он начал в 1986-м — в московском «Локомотиве». Формально занимал пост начальника команды, а на самом деле был помощником Юрия Семина. В 1992-м неожиданно перебрался в Боливию. Там с «Боливаром» дважды выиграл чемпионат страны. Потом было две бронзы: в Израиле с «Хапоэлем» Беэр-Шева, а в России — с «Торпедо», успешная работа с «Ураланом», «Сатурном», другими клубами...

Уже немногие помнят, что Шевченко считался одним из самых талантливых нападающих советского футбола. В 17 лет заиграл в высшей лиге — в бакинском «Нефтчи». В 19 дебютировал в сборной СССР, причем забил в первом же матче — югославам.

В общей сложности за национальную команду он провел 13 матчей, забив четыре мяча. Все это было в промежутке с 1970-го по 1972-й. А дальше переход в киевское «Динамо» и серьезная травма, едва не поставившая крест на его карьере. О том, как это было, сам Шевченко годы спустя рассказал в «Разговоре по пятницам».

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— Знаем, была у вас жуткая травма колена. Нигде не пишут, как вы ее получили.

— Еще играя в Баку, столкнулся с Шестерневым. Месяц пропустил, восстановился. В Киев приехал — меня проверили со всех сторон: здоров! Дальше в Ростове столкновение с Кудасовым. Пострадала та же нога. В московском диспансере смотрят: повреждена боковая связка и надрыв мениска.

— Операция?

— Да. Потом еще с аппендицитом слег. И случилось страшное. Удаление аппендицита привело к тромбозу подвздошной вены.

— Врачебная ошибка?

— Наверное. Наркоз начал отходить, а женщина не может закончить операцию. Срочно вызвали анестезиологов, добавили наркоза. И попала инфекция. Это 1972 год. На поле я вернулся в 1975-м.

— Кошмар.

— Все из-за тромбоза, а не из-за мениска. Нужно было восстанавливаться, работать — а тромбоз не пускает. Нагрузки противопоказаны.

— Как удалось вылечиться?

— Играли с немецкой командой. Разговорились с их врачом, тот между делом дал лекарство. От него, сказал, тромб прирастет, а под нагрузками образуются обходные кровяные пути. Помогло!

Ребята, дорогие, — я прошел через тяжелейший период. Врачи говорили, о футболе забудь: «Погубишь здоровье». В команде перевели на низшую ставку. Платили чуть больше, чем дублеру, — 130 рублей. В футболе не любят тех, кто постоянно лечится. Под этими взглядами мог и бросить.

— Севидов, главный тренер киевского «Динамо», что говорил?

— «Не торопись. Я жду». Действительно ждал. Но в конце 1974-го «Динамо» принял Лобановский. Он создал огромную конкуренцию. Игроков везли со всей Украины.

Валерий Лобановский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Каким был молодой Блохин?

— Разом травмировались Хмельницкий, Бышовец, Пузач и я. Все нападающие! Вынужденно выпускали Олега. Со стороны никого не брали, ждали нас. Выхода у тренера не было. Плохо ли играл Блохин, хорошо — его ставили. Хотя поначалу, кроме скорости, ничем не выделялся.

— Бегал на вашей памяти кто-то быстрее Блохина?

— Беланов. Мы пересеклись с Игорем в «Черноморце». Привели щуплого мальчишку, ноги иксом... И вдруг как рванул! Так потом в «Черноморце» давали упражнение — Беланов бежит спиной, а ты должен его обогнать. Еще тебе же фору давали. Никому не удавалось! Не представляю, как он перебирал своими «иксами».

— Нам говорили, что в том «Динамо» футболисты недолюбливали друг друга. А играли волшебно.

— Были антагонисты. Блохин дружил с Буряком. А вот Онищенко, к примеру, Блохина не переносил. Все из-за конкуренции. И прежде отношения были в Киеве сложные. Федька Медвидь рассказывал: «На тренировках до драк доходит».

Валерий Лобановский (в&nbsp;центре).«Лобановский на нас, как на кроликах, устроил эксперимент по выживанию». Истории экс-защитника сборной СССР

— За четыре сезона в киевском «Динамо» вы сыграли пять матчей?

— Да, в самом начале. Чемпионские медали мне не полагались. С основой везде ездил как третий нападающий. Даже на финале Кубка кубков я был. Люди так боялись потерять место в составе, что весь сезон играли человек 13-14. От Лобановского только и слышал: «Работай. Жди. Что ты обижаешься? У меня сейчас лучшая команда в Европе!»

— Самый жесткий его поступок на вашей памяти?

— Трошкин начал разговаривать с ним с высоты положения — все-таки чемпион, большой игрок. Лобановский его убрал не раздумывая. Заменил на Лозинского. Для каждого стало уроком.

— Из «Черноморца» в Киев взяли Шепеля, лучшего футболиста первой лиги. Тот выдвинул Лобановскому список условий из 23 пунктов. От трехкомнатной квартиры на Крещатике до защиты диссертации тещей. Лобановский все выполнил.

— Про список ничего не знаю. Но Шепель такой парень, что мог выставлять условия.

— По слухам, поэтому в Киеве и не заиграл. Команда прознала о списке — и давали Шепелю пас в борьбу. Либо не давали вовсе.

— Может быть. Шепель — не компанейский, вообще без друзей. Весь в себе и для себя. Позже год мы отыграли в Одессе, он и там держался обособленно.

— Почему вы ушли из киевского «Динамо»?

— Надоело ездить третьим нападающим. Играли Онищенко и Блохин — а мы с Шепелем на лавочке. Алескеров тянул к себе, в «Черноморец» — мы же еще в Баку работали.

Виктор Прокопенко.
Фото Федор Алексеев

— Виктора Прокопенко в Одессе застали?

— Я пришел осенью 1975-го, он как раз заканчивал. У нас были теплые отношения. В 2007-м я тренировал «Черноморец». За пару дней до выезда в Ужгород Прокопенко говорит: «Зайду к вам попариться». Я из-за этого день заезда на сборы изменил. Так Витя и парился дольше всех, и чаще в бассейн прыгал. Веселый, здоровый!

Приезжаем в Ужгород, на разминке объявляют: Прокопенко умер. Я не поверил. Бывший футболист «Черноморца» Славик Лещук, открывший пиццерию, рассказал, что заехали туда с Витей. Взяли пиццу с сыром. Пост был — Прокопенко мясо не ел. Потом отправился домой, полез в душ. Жене сказал: «Принеси чистое белье». Пришла — он уже мертвый.

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Александр Севидов
Олег Блохин
ФК Динамо (Киев)
Валерий Лобановский
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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П
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Зенит

 4
Маркиньос
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 4
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