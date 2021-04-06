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Гончаренко — в «Краснодаре». Он подходит под философию Галицкого и может строить на руинах

Игорь Рабинер
Игорь Рабинер
Обозреватель
Сегодня, 13:45
Виктор Гончаренко. Фото ФК «Краснодар», fckrasnodar.ru Виктор Гончаренко (слева) и генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг. Фото ФК «Краснодар», fckrasnodar.ru
Виктор Гончаренко. Фото ФК «Краснодар», fckrasnodar.ru
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Бывший тренер ЦСКА возглавил «быков».
17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко (слева) и&nbsp;арбитр встречи Евгений Кукуляк.Что случилось с Гончаренко? Колонка Казакова

Гончаренко в «Краснодаре» — это как минимум интригует, потому что очень необычно для Сергея Галицкого. Он еще никогда не нанимал своенравных, умеющих защищать свою территорию, непредсказуемых в своих поступках и эмоциональных проявлениях тренеров.

И то, что все-таки сделал это, говорит о небезнадежности владельца «быков». Это не означает, что у экс-главного тренера ЦСКА обязательно получится. Это означает, что Галицкий все-таки решился иметь дело с тренером, способным сказать «нет».

При этом стилистически Гончаренко под философию Галицкого подходит. Помню, как прошлой осенью нередко наслаждался тем, как армейцы играют в контроль. А это главное, что нужно Сергею Николаевичу. И важнее результата.

&laquo;Краснодар&raquo; опустился на&nbsp;10-е место в&nbsp;таблице РПЛ после разгрома от &laquo;Ахмата&raquo; (0:5).«Краснодар» — на дне. Галицкому надо начинать все сначала

Интересно, какова при белорусе будет степень влияния Галицкого на чисто тренерские процессы. Знаю, например, что умные люди из футбольного мира на сборах показывали Мусаеву статистику: согласно ей, коротко разыгрывая мяч от своих ворот, «Краснодар» в этих атаках не забил ни одного мяча, а пропустил — кажется, 14. Мусаев отвечал: «Все понимаю, но это наша философия». И продолжил так же, пропустив весной таким образом еще четыре. И ни одного, как водится, не забив.

Чему бы я точно удивился — если бы Галицкий назначил иностранца из дальнего зарубежья. Ему нужно личное и постоянное общение с главным тренером, поэтому в чем была стопроцентная уверенность — что никаких немцев и итальянцев там не будет.

А еще у Гончаренко есть опыт выстраивания абсолютно новой команды на руинах старой. Именно так произошло в ЦСКА, когда ушли почти все, кроме Акинфеева, Марио и здоровой половины Дзагоева. И когда говорили, что в первом сезоне середина таблицы — лучшее, на что можно рассчитывать. Все оказалось совсем иначе, и «Реал» в виде бонуса.

Виктор Гончаренко.«А что Гончаренко может дать «Краснодару»? Где прогресс Чалова, Облякова, Ахметова?«

Слухи о том, что этим летом «Краснодар» может потерять шесть игроков основного состава, с назначением Гончаренко сочетаются абсолютно.

В общем, в «Краснодаре» нас ждет интересное время. И свежая новость вызывает как минимум любопытство, причем с положительным окрасом, но уж точно не раздражение. Она однозначно говорит о том, что владелец клуба не потерял интерес к проекту и не собирается перестраиваться на экономвариант. Тренеров под это было бы пруд пруди, но Гончаренко к их числу не относится.

Теперь бы Галицкому еще со спортивным департаментом разобраться. Потому что Ионов — Марков — Чернов перед Лигой чемпионов и выбор из Мартыновича, Кайо и Сорокина в центре обороны, тотальный бардак в воротах за спиной Сафонова — это ни в какие ворота не лезет.

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