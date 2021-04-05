Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 24-го тура российской премьер-лиги против «Химок» (2:0).

— Интересный, довольно нервный матч, — начал Семак. — Перед игрой конкуренты сократили разрыв в таблице, и нам было нельзя терять очки. Качеством игры я доволен, но если говорить о реализации, то нужно было забивать больше. «Химки» вообще пропускают не так много. Забили бы раньше — концовка была бы не такой нервной. А так любой удар мог привести к пропущенному мячу.

— Что вы сказали в перерыве команде? Показалось, что «Зенит» стал играть осторожнее, будто бы по счету. Это так?

— Нет, не так, мы продолжали играть как обычно. Функционально подустали, это сказалось на действиях всей команды. Команда брала некоторую передышку.

— Вы сказали, что есть проблема с реализацией. Как ее улучшить?

— Надо работать над завершением. Мы забиваем много, но можем еще больше. Нам нужно дальше трудиться, другого пути нет.

— Показалось, что Малком выпадал из ритма. Как оцените его игру?

— Согласен. В первом тайме ошибался чаще, чем обычно. Это связано с длительной паузой. Во втором тайме стал играть надежнее, больше остроты создавал. Естественно, чтобы выйти на свой уровень, ему нужно две-три игры. Ни один игрок не покажет свой лучший футбол сразу после длительной паузы.

— После отмены гола Азмуна вы спорили с Черевченко. О чем?

— Это был методический разговор. Мы обсуждали момент с забитым мячом, фол Ловрена. В предыдущем туре был момент, когда мяч после удара одного из игроков «Ростова» попал в руку, потом отскочил к партнеру, он отдал другому. То есть было непрямое действие, приведшее к голу. Тут тоже момент был заигран, но гол отменили. В Казани тоже был фол в центре поля на Кузяеве, но никто не отматывал и не смотрел. Нужно понять, какое количество передач нужно между голом и фолом. Или что-то другое. Мы с Игорем развели руками, потому что ни я, ни он не понимаем.

— Вам не кажется, что Вендел дает «Зениту» больше в атаке? Может ли он при Малкоме играть «десятку»?

— Мне понравилось, как он сыграл. Успевал везде, выполнил огромный объем работы, очень хорошо перемещался, много было завязано на нем.

— Малкома заменили планово?

— Да, мы смотрели, сколько ему хватит времени. На мой взгляд, во втором тайме он почувствовал ритм игры, но мы решили, что для него этого времени достаточно.

— Как вам поле? Сказалось ли оно на игре?

— Поле такое, какое есть. Конечно, далеко не идеальное, но играть на нем можно, что мы и делаем. Это не моя зона ответственности. Мы счастливы, что здесь есть такое поле, потому что на базе их вообще нет.

Игорь Черевченко: «Глупо было бы играть первым номером»

— «Зенит» заслуженно победил, но у меня нет вопросов к футболистам по самоотдаче, — подчеркнул главный тренер «Химок». — Да, были ошибки, плохо держался мяч в средней зоне. Отсюда результат — 0:2.

— Во втором тайме характер игры поменялся.

— У нас был разговор в перерыве. Мы сказали ребятам больше прессинговать, подниматься выше. Счет заставлял. Приятно встречаться с такими командами — и сами играют, и другим дают.

— Каков был план на игру?