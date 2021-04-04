Такой «Спартак» способен выиграть все матчи до конца чемпионата. «Зениту» стоит напрячься

Красно-белые взяли Ростов-на-Дону, отгрузив команде Валерия Карпина трешку.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (2:2)

Голы: Мозес, 23 (0:1). Маслов, 27 — в свои ворота (1:1). Махатадзе, 32 (2:1). Соболев, 44 (2:2). Соболев, 58 (2:3).

«Ростов»: Песьяков, Козлов (Терентьев, 77), Осипенко, Алеесами, Поярков, Хасимото (Гигович, 68), Глебов, Махатадзе (Мамаев, 77), Полоз, Соу, Альмквист (Байрамян, 77).

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго (Гапонов, 80), Мозес (Ещенко, 90+2), Зобнин, Умяров, Айртон, Ларссон (Бакаев, 90+2), Соболев, Промес (Хендрикс, 87).

Предупреждения: Промес, 15. Соу, 52. Зобнин, 62. Хендрикс, 90.

Судьи: Кукуян (Сочи). Хатуев (Грозный), Петросян (Бронницы).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Лунев (Новосибирск).

4 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

Валерий Карпин регулярно обыгрывает «Спартак». Он возглавил «Ростов» весной 2018-го, и с тех пор в шести матчах чемпионата против красно-белых у него четыре победы, ничья и поражение. Причем поражение было в самой первой встрече, а беспроигрышная серия достигла пяти матчей.

При этом Карпина любят болельщики «Спартака», многие из которых хотели бы видеть его во главе команды, если Доменико Тедеско летом все же уедет. Недавно «СЭ» провел большой спецпроект с выборами нового главного тренера красно-белых, и там он дошел до финала, вынося одного за другим иностранных специалистов, где совсем чуть-чуть уступил Курбану Бердыеву. Про Карпина в «Спартаке» говорят многие — например, Михаил Гершкович в недавнем большом интервью коллеге Игорю Рабинеру. Действительно, если брать российский рынок, то именно он видится наиболее очевидным кандидатом на смену Тедеско. Другое дело, что, судя по поступающей из клуба в публичное пространство информации, в «Спартаке» смотрят исключительно на Запад.

Поэтому «Карпин против «Спартака» — интрига, с одной стороны, очевидная и лежащая на поверхности, с другой — не особо жизненная. Четырьмя победами в шести матчах он всем уже все доказал.

Поэтому, на мой взгляд, куда важнее следующий факт. Осенью «Спартак» провел против «Ростова» один из самых слабых и унылых матчей в этом сезоне. Хуже, пожалуй, было только с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Да, счет был всего 1:0 в пользу гостей, но от игры красно-белых веяло удивительной безнадегой — ни мысли, ни движения, ни остроты.

И если брать тот матч за отправную точку и вспомнить про серию из пяти игр без побед против «Ростова», то «Спартак» за эти полгода добился серьезного прогресса. В Москве у красно-белых, по сути, не было ни одного момента, хотя с середины второго тайма гости играли в меньшинстве после удаления Хаджикадунича. Сейчас же — три гола плюс еще несколько классных сейвов Песьякова и уйма неиспользованных шансов (один только Промес мог забить три). При том что состав «Ростова» был почти тем же — в старте совпало восемь человек.

Просто факт — последний раз «Спартак» забивал ростовчанам три гола осенью 2012 года (3:1). Еще при Унаи Эмери дубль делал Эменике, еще один мяч добавил Ари. Фамилии словно из другой жизни, что неудивительно — прошло восемь с половиной лет.

Да, два из трех голов «Спартака» получились шальными — тут и рикошет после удара Мозеса, и срезка Алесами при первом мяче Соболева. Но повторю: учитывая количество моментов, созданных гостями, вряд ли кто назовет результат случайным. Тем более что и сам «Ростов» дважды забил после нелепых косяков обороны красно-белых — отличились Жиго и Айртон.

В любом случае, 16 голов в четырех последних матчах — космическая статистика для РПЛ, которую принято называть «лигой автобусов». В этом «Спартаке» Тедеско очень многое завязано на эмоциях, и такие победы, как в Ростове-на-Дону, только добавляют драйва команде. «Зенит» все еще очевидный фаворит чемпионской гонки и способен проиграть титул только сам. Но для такого «Спартака» задача одержать шесть побед в шести оставшихся турах и изрядно напрячь Питер не кажется какой-то нереальной.