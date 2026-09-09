«Акрон» хочет приобрести полузащитника «Нижнего Новгорода» Сидоренко

Как стало известно «СЭ», «Акрон» сделал предложение «Нижнему Новгороду» по полузащитнику Артему Сидоренко. В ближайшие время нижегородский клуб примет решение о будущем 19-летнего игрока.

Сидоренко выступает за «Нижний Новгород» с января 2026 года, провел за команду 6 матчей и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года.