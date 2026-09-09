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Гришин о переходе Олейникова в ЦСКА: «Сильный игрок. Но в 90-е могли и не понять»

Гришин о переходе Олейникова в ЦСКА: «Сильный игрок. Но в 90-е могли и не понять»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший главный тренер молодежки ЦСКА Александр Гришин оценил переход полузащитника Ивана Олейникова в состав армейцев.

— Ваша реакция, когда узнали, что он сейчас переходит в ЦСКА, а не в «Рубин»?

— Если мы анализируем чисто футбольную составляющую, то для ЦСКА это усиление. Олейников армейский воспитанник, хотел сюда вернуться. Здесь все четко. По идее, он усилит армейцев.

Но есть же и этические моменты, человеческие... Некрасивая история. Как мы знаем, Олейников уже договорился с «Рубином», стороны пожали руки, а потом он взял и поменял свое решение. Это комментировать сложнее. Нас по-другому воспитывали. В 90-е Олейникова могли и не понять... Пожал руки — все. Дальше назад уже дороги быть не могло!

Но видите как... Другие времена. Другие приоритеты. Может быть, тут и агенты свою роль сыграли. Ведя переговоры с «Рубином», выкручивали руки ЦСКА, торопили армейцев с принятием решения. Всех нюансов мы не знаем.

Но подытожу. ЦСКА получил квалифицированного футболиста, а вот моральная сторона вопроса, как говорится, обсуждается. Если не уверен — ничего людям не обещай, с майкой не фотографируйся! Я зла Ваньке точно не желаю. Дай бог, чтобы все у него в Москве сложилось. Но некоторые вопросы все же возникли.

— Константин Генич заметил: «Переход в ЦСКА — шаг вперед, переход в «Рубин» — прыжок на месте».

— С Костей можно поспорить. А вдруг он в «Рубине» еще ярче бы раскрылся? Давайте подождем хотя бы полгода и тогда уже сделаем выводы.

Пока на бумаге для ЦСКА это усиление. Но как получится на самом деле? Не надо навешивать ярлыки.

Два тура назад все называли «Спартак» чуть ли не чемпионом. А что мы слышим сейчас?

Олейникову 28 лет. В настоящее время он выступает за «Крылья Советов», а ранее защищал цвета «Ахмата», «Чайки», «Шинника» и «Факела». Согласно информации, опубликованной журналистом Иваном Карповым, полузащитник станет игроком ЦСКА: сумма трансфера составит 220 миллионов рублей, а соглашение будет рассчитано до завершения сезона-2028/29.

Иван Олейников и&nbsp;Александр Гришин.«Как Ваню можно сравнивать с Матеусом Алвесом?!» Гришин — о переходе Олейникова в ЦСКА
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Иван Олейников
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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