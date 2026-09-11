Заболотный: «Я совершил категорическую ошибку, но не завершаю профессиональную карьеру»

Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный сообщил, что не планирует завершать профессиональную карьеру.

В начале августа дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА дисквалифицировал Заболотного на полгода из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенного вещества из класса диуретиков.

«Конечно, я не завершаю профессиональную карьеру. Я совершил категорическую ошибку — употребил запрещенное средство. Карьера на полгода приостановилась, но через шесть месяцев планирую вернуться в профессиональный футбол. По рекомендации РУСАДА уже за полтора месяца до окончания дисквалификации можно начать тренировки с профессиональной командой.

Не буду лукавить — два клуба со мной общаются. Не могу сказать какие. Я им объяснил, что сейчас смысла в предварительном контракте нет, потому что никто не знает, какая ситуация сложится зимой. Возможно, у кого-то возникнет дефицит форвардов и я найду более выгодный вариант — для себя и для клуба. Спешить некуда. Нужно дождаться окончания дисквалификации и ехать на сборы с той командой, которой буду больше нужен», — приводит слова Заболотного «Чемпионат».

Летом у 35-летнего нападающего истек контракт со «Спартаком», после чего он стал игроком «СКА-Ростова» из Медиалиги. До этого Заболотный также играл в «Химках», ЦСКА, «Сочи», «Зените», «Тосно», «Факеле», «Уфе», брянском «Динамо», «Урале» и «Волгаре».

За сборную России Заболотный провел 19 матчей и забил 2 гола.