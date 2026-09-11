Альварадо может перейти в «Спартак» зимой. Футболист согласен на переезд в Россию

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Гвадалахары» Роберто Альварадо не отказывался от перехода в «Спартак». Мексиканец согласен на трансфер в Россию и хочет оказаться в московском клубе.

Переход не состоялся в летнее трансферное окно по причине жесткой позиции «Гвадалахары», не желающей отпускать своего лидера посреди сезона. Клубы обсудят возможный трансфер в «Спартак» зимой.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» предложил «Гвадалахаре» около 10 миллионов евро за переход футболиста, однако мексиканцы отказались.

Позднее Sport 24 сообщил, что мексиканцы отказались продавать Альварадо меньше, чем за 20 миллионов долларов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 6 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».