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Альварадо может перейти в «Спартак» зимой. Футболист согласен на переезд в Россию

Микеле Антонов
Корреспондент
Роберто Альварадо.
Фото Getty Images

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Гвадалахары» Роберто Альварадо не отказывался от перехода в «Спартак». Мексиканец согласен на трансфер в Россию и хочет оказаться в московском клубе.

Переход не состоялся в летнее трансферное окно по причине жесткой позиции «Гвадалахары», не желающей отпускать своего лидера посреди сезона. Клубы обсудят возможный трансфер в «Спартак» зимой.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» предложил «Гвадалахаре» около 10 миллионов евро за переход футболиста, однако мексиканцы отказались.

Позднее Sport 24 сообщил, что мексиканцы отказались продавать Альварадо меньше, чем за 20 миллионов долларов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 6 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».

Нападающий &laquo;Зенита&raquo; Фелипе Аугусто (с&nbsp;мячом) и&nbsp;защитник &laquo;Спартака&raquo; Александр Джику.Новый тренд в РПЛ: есть деньги, но нет желающих приезжать. Самое слабое трансферное окно последних лет

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Юрий Горшков

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Рубин

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 2 1 0
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