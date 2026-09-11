Альварадо может перейти в «Спартак» зимой. Футболист согласен на переезд в Россию
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Гвадалахары» Роберто Альварадо не отказывался от перехода в «Спартак». Мексиканец согласен на трансфер в Россию и хочет оказаться в московском клубе.
Переход не состоялся в летнее трансферное окно по причине жесткой позиции «Гвадалахары», не желающей отпускать своего лидера посреди сезона. Клубы обсудят возможный трансфер в «Спартак» зимой.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» предложил «Гвадалахаре» около 10 миллионов евро за переход футболиста, однако мексиканцы отказались.
Позднее Sport 24 сообщил, что мексиканцы отказались продавать Альварадо меньше, чем за 20 миллионов долларов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 10 миллионов евро. В сезоне-2026/27 на счету нападающего 6 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Ранее футболист также выступал за «Крус Асуль», «Некаксу», «Пачуку» и «Селаю».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0