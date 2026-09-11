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Мостовой против «Зенита», Олейников — против «Рубина». В 8-м туре РПЛ будет много пикантных встреч

Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Андрей Мостовой и Иван Олейников.
Фото ФК «Локомотив»; Дарья Исаева, «СЭ»
Главные интриги 8-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» — «Локомотив»: надежда Галактионова

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

«Зенит» все три поражения в чемпионате потерпел от столичных клубов — сначала сенсационно от «Родины», затем от «Спартака», а в прошлом туре еще и от ЦСКА. Теперь на «Газпром Арену» приезжает «Локомотив». Ситуация у петербуржцев парадоксальная: забили больше всех — 14 мячей, но после семи туров идут лишь пятыми и уже на семь очков отстают от «Краснодара». Вот не может пока «Зенит» дожимать нужный результат, даже если владеет ощутимым преимуществом, и матч с ЦСКА это очень ярко подсветил.

Перед встречей с «Локомотивом» есть и кадровые проблемы. Вендел точно не сыграет, участие Мантуана под вопросом. Зато у соперника внезапно появился человек, который отлично знает «Газпром Арену», — Андрей Мостовой. «Зенит» отдал его в аренду буквально 4 сентября, а уже через два дня новичок вышел в старте «Локо» против «Балтики» и принес железнодорожникам первую победу в сезоне. Забавно, что в предыдущем матче этих клубов в Петербурге «Зенит» победил 2:0, а второй мяч забил именно Мостовой. Теперь он может выйти уже по другую сторону баррикад, хотя его участие пока окончательно не подтверждено.

Андрей Мостовой (в&nbsp;центре, с&nbsp;мячом) забил в&nbsp;дебютном матче за &laquo;Локомотив&raquo; и&nbsp;принес победу над &laquo;Балтикой&raquo;.Мостовой отличился в первом же матче за «Локомотив». Следующая цель — забить «Зениту»?

Вообще у «Локомотива» впервые за долгое время появились хоть какие-то хорошие новости по составу. Вместе с Мостовым вернулся после травмы Комличенко — именно он отдал голевую передачу в Калининграде. А 10 сентября клуб еще и вернул Николая Титкова из «Балтики», активировав отступные. После летней распродажи, когда ушли Батраков, Карпукас и Воробьев, это уже хоть что-то похожее на усиление.

Правда, первая победа сезона пока ничего не гарантирует. В Калининграде «Локомотив» снова выглядел нервно, «Балтика» чаще попадала в створ, Митрюшкин несколько раз серьезно выручал, а до гола Мостового железнодорожники не создавали явных моментов. Сам Галактионов после встречи честно признал, что о качестве игры пока говорить сложно. Но хотя бы психологически три очка должны немного отпустить команду, которая до этого не одержала ни одной победы.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» «Оренбург»: снова без Тюкавина

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

«Динамо» выиграло четыре последних официальных матча подряд, а «Оренбург» уже пять туров не проигрывает в чемпионате — правда, все пять раз сыграл вничью. Причем подопечные Ахметзянова далеко не всегда отбиваются и цепляют очки на характере. Наоборот, в матчах с «Локомотивом», «Спартаком» и «Акроном» оренбуржцы вполне могли побеждать.

В «Динамо» тем временем обстановка налаживается. После тяжелого старта сезона команда Шварца сначала разобралась с «Родиной» и «Локомотивом», затем разгромила «Ахмат» в Кубке, а в прошлом туре еще и победила в дерби «Спартак». Причем абсолютно по игре: 16:6 по ударам и 7:1 в створ. Есть нюанс с Тюкавиным. В дерби он получил прямую красную карточку после эпизода с Джику, «Динамо» попыталось оспорить удаление, однако один матч форварду придется пропустить. Кстати, именно Константин весной дважды забил «Оренбургу» в сумасшедшем матче с шестью забитыми мячами (3:3).

Константин Тюкавин.«Допустил ошибку, буду учиться». Тюкавин назвал случайностью свое удаление в матче со «Спартаком»

Параллельно «Динамо» осталось без двух трансферов, которые еще совсем недавно казались практически решенным делом. Матеус Мартинс и Гонсало Плата не прошли медосмотр, зато в последний день добавился Максимилиано Гутьеррес из сборной Чили. «Динамо» в любом случае выглядит фаворитом и впервые за долгое время набрало нормальный ход. Но «Оренбург» уже несколько недель доказывает, что его гораздо сложнее обыграть, чем кажется при взгляде на таблицу.

Фото ПФК ЦСКА

ЦСКА — «Рубин»: драма Олейникова

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

Встреча имени Ивана Олейникова, который на неделе подарил нам один из самых ярких сюжетов трансферного окна в РПЛ. Если кто не в курсе, казанцы договорились с «Крыльями Советов», показали футболисту инфраструктуру, уже выложили ролик с его приездом на клубную базу, но в последний момент Олейников решил вернуться в родной клуб, который сделал ему предложение.

Иван Олейников.Олейникова не будет в «Рубине». ЦСКА перехватил полузащитника в последний момент

ЦСКА подходит к туру вторым и до сих пор не проигрывал в чемпионате. Как оценивать матч с «Зенитом»? С одной стороны, армейцы проявили характер, с другой — в отдельных моментах им сильно везло, так что переоценивать викторию в Северной столице не стоит. Получилось красиво, но это мало о чем говорит.

С «Рубином» такой сценарий вряд ли получится повторить. Казанцы сами прекрасно умеют отдавать инициативу, играть компактно и ждать ошибки соперника. После поражения от «Краснодара» в первом туре команда Франка Артиги вообще шесть матчей подряд не проигрывает: две победы и четыре ничьи. При этом продажа Даку в «Спартак» не обрушила атаку — Жак Сиве уже забил трижды в чемпионате и еще два раза отличился в Кубке. «Рубин» не выглядит командой, которая должна бороться за самые высокие места, зато обыграть ее по-прежнему очень тяжело.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» — «Ростов»: не так просто, как кажется

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

После победы над «Зенитом» казалось, что «Спартак» наконец нашел себя. Но стоило выпасть Барко — и картинка снова поплыла. С «Оренбургом» красно-белые наиграли только на ничью, затем уступили «Динамо», причем в дерби создали всего 0,46 xG. Выходит, команда Карседо может выглядеть очень убедительно, пока на поле есть аргентинец, но без него качество игры в финальной трети заметно проседает.

Сам Барко после вирусной инфекции, перешедшей в бронхит, по-прежнему вне заявки. Точные сроки возвращения аргентинца клуб не называл, поэтому его участие в матче с «Ростовом» остается под вопросом. Так что, возможно, Карседо снова придется искать альтернативы. С «Динамо» роль Барко пытался частично взять на себя Пруцев, но получилось не слишком убедительно. Через центр «Спартак» создавал мало, Даку снова начал в запасе, а большую часть атак команда сводила к попыткам протащить мяч через фланги. В общем, план Б без Барко пока существует скорее на бумаге.

&laquo;Динамо&raquo; обыграло &laquo;Спартак&raquo; в&nbsp;7-м туре РПЛ.Настоящая презентация «Динамо» Шварца. А для «Спартака» скверно, что он без Барко и Литвинова — другая команда

И вот именно сейчас приезжает «Ростов», который выглядит очень даже неплохо, по крайней мере заслуживает занимать место выше 10-го. По ожидаемым показателям южане должны были набрать больше своих восьми очков, а по разнице xG идут совсем рядом со «Спартаком». Так что если фанаты красно-белых ожидают более-менее легкой победы, то очень зря.

Правда, перед выездом в Москву у Альбы хватает своих проблем. Сако пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, а Голенков на этой неделе ушел в «Балтику». Для команды, которая и так не обладает огромной глубиной состава, это чувствительные потери.

Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» — «Акрон»: выводы после ошибок

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Акрон

Шесть туров «Краснодар» шел без единой осечки и споткнулся тогда, когда наконец ожила атака. В Самаре «быки» уже к 17-й минуте вели 2:0, Кордоба забил свой первый мяч, Воробьев отдал голевую передачу, и первый тайм Мусаев назвал одним из лучших в чемпионате. Но после перерыва команда неожиданно отпустила игру и позволила «Крыльям» отыграться.

Получилось иронично. До этого «Краснодар» три тура подряд выигрывал по 1:0, два последних победных мяча забил центральный защитник Жубал, а атака выглядела тяжелой и предсказуемой. В Самаре связка Кордоба — Воробьев заработала сразу, зато впервые за сезон подвел контроль над матчем. При этом паниковать точно рано: 19 очков из 21, первое место и четыре балла отрыва от ЦСКА — старт почти идеальный.

&laquo;Динамо&raquo; победило &laquo;Спартак&raquo; (2:1) в&nbsp;матче 7-го тура РПЛ.Невероятный поворот тура: главные преследователи «Краснодара» теперь не «Зенит» и «Спартак», а ЦСКА и «Динамо»

«Акрон» находится на другом полюсе таблицы, но в последние недели немного ожил. После семи туров у команды Благоевича по-прежнему нет ни одной победы в РПЛ, зато три последних официальных матча она не проигрывает: 2:2 с ЦСКА, победа над «Локомотивом» по пенальти в Кубке и еще одни 2:2 с «Оренбургом».

Особенно заметно прибавил Беншимол. В чемпионате он уже забил трижды, а против «Оренбурга» за три минуты сделал 1+1 и помог «Акрону» перевернуть 0:1 в 2:1. Правда, победу команда опять не удержала. С «Краснодаром» есть возможность проявить себя — вопрос лишь в том, сделали ли «быки» выводы из ошибок прошлого тура.

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«Зенит» разгромит «Локомотив», а ЦСКА потеряет очки с «Рубином». Прогнозы на 8-й тур РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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