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Андрей Мостовой перешел в Локомотив из Зенита в аренду до конца сезона-2026/27 4 сентября

«Этот день настал». Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» и трогательно попрощался с фанатами «Зенита»

Мостовой перешел в «Локомотив» из «Зенита» в аренду до конца сезона
Максим Клементьев
Андрей Мостовой.
Фото ФК «Локомотив»
Аренда на сезон-2026/27.

«Зенит» официально объявил о переходе Андрея Мостового в московский «Локомотив». Формально железнодорожники лишь арендовали 28-летнего полузащитника, однако маловероятно, что он вернется в Санкт-Петербург.

Со слезами на глазах

Пост о переходе Мостового в «Локомотив» на правах аренды «Зенит» сопроводил фотографией со всеми трофеями футболиста, которые он выиграл в составе петербургского клуба: на счету вингера пять побед в РПЛ, один Кубок России и шесть Суперкубков.

Следом в официальном аккаунте сине-бело-голубых опубликовали трогательное прощание. Полузащитник, зачитывая письмо фанатам клуба, не смог сдержать слез.

Фото Скриншот видео

«Собрался-собрался... Дорогие болельщики! Настал этот день, когда пришло время прощаться. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. На протяжении почти шести с половиной лет я находился в структуре клуба, я начинал здесь, когда пришел двадцатилетним пацаном в «Зенит-2», ФНЛ еще. Тогда я не мог подумать, что проведу столько времени здесь», — сказал футболист.

Всего в составе «Зенита» Мостовой сыграл 208 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 18 результативных передач.

Правда, в последнее время Андрей практически не появлялся на поле. По ходу сезона-2026/27 вингер провел шесть минут в РПЛ и почти целый час в Кубке России.

Поэтому его переход в другой клуб не стал неожиданностью.

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Возвращение

Медиаслужба «Локомотива» тоже подготовилась к этой аренде и анонсировала появление Мостового в команде отдельным видео.

В нем в кадре появляется телефон с открытым Telegram-каналом «Подборки для вас».

Фото Скриншот видео

Среди них:

«топ-10 красок для волос» — отсылка на частую смену имиджа;

«77 лучших мостов мира» — новый номер футболиста;

курсы «Как прожить на половину зарплаты» — ранее в СМИ сообщалось, что «Локо» готов платить хавбеку лишь часть оклада.

А накануне на стадионе железнодорожников появился баннер «С возвращением, Андрей Мостовой!».

Фото «СЭ»

Напомним, россиянин уже выступал за «Локомотив» и даже выигрывал в составе железнодорожников Молодежную лигу в 2016 году.

«Рад, что оказался именно здесь. Считаю себя воспитанником клуба. Очень хочу уже начать тренироваться с командой. Мотивация? Вернуть игровой тонус и уверенность. Долго не было постоянной практики, соскучился», — заявил он в первом интервью клубному медиа.

«Локомотиву» помощь Андрея точно понадобится. После шести туров красно-зеленые находятся в зоне стыков, имея в своем активе три очка. В Кубке страны ситуация не лучше: последнее место в квартете с двумя баллами в трех встречах.

Последний раз «Локо» побеждал в официальном матче еще в мае: в 29-м туре РПЛ сезона-2025/26 дома обыграл «Балтику» (1:0).

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Андрей Мостовой
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

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 5
Никита Кривцов
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Краснодар

 3
П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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