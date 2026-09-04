«Этот день настал». Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» и трогательно попрощался с фанатами «Зенита»

Мостовой перешел в «Локомотив» из «Зенита» в аренду до конца сезона

Аренда на сезон-2026/27.

«Зенит» официально объявил о переходе Андрея Мостового в московский «Локомотив». Формально железнодорожники лишь арендовали 28-летнего полузащитника, однако маловероятно, что он вернется в Санкт-Петербург.

Со слезами на глазах

Пост о переходе Мостового в «Локомотив» на правах аренды «Зенит» сопроводил фотографией со всеми трофеями футболиста, которые он выиграл в составе петербургского клуба: на счету вингера пять побед в РПЛ, один Кубок России и шесть Суперкубков.

Следом в официальном аккаунте сине-бело-голубых опубликовали трогательное прощание. Полузащитник, зачитывая письмо фанатам клуба, не смог сдержать слез.

Фото Скриншот видео

«Собрался-собрался... Дорогие болельщики! Настал этот день, когда пришло время прощаться. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. На протяжении почти шести с половиной лет я находился в структуре клуба, я начинал здесь, когда пришел двадцатилетним пацаном в «Зенит-2», ФНЛ еще. Тогда я не мог подумать, что проведу столько времени здесь», — сказал футболист.

Всего в составе «Зенита» Мостовой сыграл 208 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 18 результативных передач.

Правда, в последнее время Андрей практически не появлялся на поле. По ходу сезона-2026/27 вингер провел шесть минут в РПЛ и почти целый час в Кубке России.

Поэтому его переход в другой клуб не стал неожиданностью.

Возвращение

Медиаслужба «Локомотива» тоже подготовилась к этой аренде и анонсировала появление Мостового в команде отдельным видео.

В нем в кадре появляется телефон с открытым Telegram-каналом «Подборки для вас».

Фото Скриншот видео

Среди них:

«топ-10 красок для волос» — отсылка на частую смену имиджа;

«77 лучших мостов мира» — новый номер футболиста;

курсы «Как прожить на половину зарплаты» — ранее в СМИ сообщалось, что «Локо» готов платить хавбеку лишь часть оклада.

А накануне на стадионе железнодорожников появился баннер «С возвращением, Андрей Мостовой!».

Фото «СЭ»

Напомним, россиянин уже выступал за «Локомотив» и даже выигрывал в составе железнодорожников Молодежную лигу в 2016 году.

«Рад, что оказался именно здесь. Считаю себя воспитанником клуба. Очень хочу уже начать тренироваться с командой. Мотивация? Вернуть игровой тонус и уверенность. Долго не было постоянной практики, соскучился», — заявил он в первом интервью клубному медиа.

«Локомотиву» помощь Андрея точно понадобится. После шести туров красно-зеленые находятся в зоне стыков, имея в своем активе три очка. В Кубке страны ситуация не лучше: последнее место в квартете с двумя баллами в трех встречах.

Последний раз «Локо» побеждал в официальном матче еще в мае: в 29-м туре РПЛ сезона-2025/26 дома обыграл «Балтику» (1:0).