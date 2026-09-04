«Этот день настал». Андрей Мостовой перешел в «Локомотив» и трогательно попрощался с фанатами «Зенита»
«Зенит» официально объявил о переходе Андрея Мостового в московский «Локомотив». Формально железнодорожники лишь арендовали 28-летнего полузащитника, однако маловероятно, что он вернется в Санкт-Петербург.
Со слезами на глазах
Пост о переходе Мостового в «Локомотив» на правах аренды «Зенит» сопроводил фотографией со всеми трофеями футболиста, которые он выиграл в составе петербургского клуба: на счету вингера пять побед в РПЛ, один Кубок России и шесть Суперкубков.
Следом в официальном аккаунте сине-бело-голубых опубликовали трогательное прощание. Полузащитник, зачитывая письмо фанатам клуба, не смог сдержать слез.
«Собрался-собрался... Дорогие болельщики! Настал этот день, когда пришло время прощаться. Хотелось бы вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. На протяжении почти шести с половиной лет я находился в структуре клуба, я начинал здесь, когда пришел двадцатилетним пацаном в «Зенит-2», ФНЛ еще. Тогда я не мог подумать, что проведу столько времени здесь», — сказал футболист.
Всего в составе «Зенита» Мостовой сыграл 208 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 18 результативных передач.
Правда, в последнее время Андрей практически не появлялся на поле. По ходу сезона-2026/27 вингер провел шесть минут в РПЛ и почти целый час в Кубке России.
Поэтому его переход в другой клуб не стал неожиданностью.
Возвращение
Медиаслужба «Локомотива» тоже подготовилась к этой аренде и анонсировала появление Мостового в команде отдельным видео.
В нем в кадре появляется телефон с открытым Telegram-каналом «Подборки для вас».
Среди них:
«топ-10 красок для волос» — отсылка на частую смену имиджа;
«77 лучших мостов мира» — новый номер футболиста;
курсы «Как прожить на половину зарплаты» — ранее в СМИ сообщалось, что «Локо» готов платить хавбеку лишь часть оклада.
А накануне на стадионе железнодорожников появился баннер «С возвращением, Андрей Мостовой!».
Напомним, россиянин уже выступал за «Локомотив» и даже выигрывал в составе железнодорожников Молодежную лигу в 2016 году.
«Рад, что оказался именно здесь. Считаю себя воспитанником клуба. Очень хочу уже начать тренироваться с командой. Мотивация? Вернуть игровой тонус и уверенность. Долго не было постоянной практики, соскучился», — заявил он в первом интервью клубному медиа.
«Локомотиву» помощь Андрея точно понадобится. После шести туров красно-зеленые находятся в зоне стыков, имея в своем активе три очка. В Кубке страны ситуация не лучше: последнее место в квартете с двумя баллами в трех встречах.
Последний раз «Локо» побеждал в официальном матче еще в мае: в 29-м туре РПЛ сезона-2025/26 дома обыграл «Балтику» (1:0).
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|1
|1
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|13
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3
|Зенит
|6
|4
|0
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|12
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4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|0
|9-6
|12
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5
|Балтика
|6
|3
|1
|2
|10-6
|10
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6
|Динамо
|6
|3
|1
|2
|8-7
|10
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7
|Рубин
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
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8
|Динамо Мх
|6
|3
|0
|3
|10-10
|9
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9
|Оренбург
|6
|1
|4
|1
|5-7
|7
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10
|Ахмат
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
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11
|Крылья Советов
|6
|1
|3
|2
|8-10
|6
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12
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-10
|5
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13
|Родина
|6
|1
|1
|4
|8-17
|4
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14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
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15
|Акрон
|6
|0
|3
|3
|6-15
|3
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16
|Факел
|6
|0
|2
|4
|3-7
|2
|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
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|6.09
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|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
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|5
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Зенит
|5
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|П
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
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Ахмат
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Спартак
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|Ж
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Рубин
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|1
|1
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|1
|0
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