Гол защитника «Краснодара» Жубала ударом через себя признан лучшим в РПЛ в июле-августе

Защитник «Краснодара» Жубал стал автором лучшего гола июля-августа в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

33-летний бразилец 23 августа забил победный гол в матче против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 5-м туре РПЛ. Жубал отличился ударом через себя.

Жубал единогласно выиграл в голосовании экспертов, комментаторов и болельщиков.

В начале сентября «Краснодар» продлил контракт с защитником до лета 2028 года. В этом сезоне Жубал провел 8 матчей во всех турнирах и забил три гола.