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Защитник Краснодара Жубал стал автором лучшего гола месяца в июле и августе в РПЛ

Гол защитника «Краснодара» Жубала ударом через себя признан лучшим в РПЛ в июле-августе

Игнат Заздравин
Корреспондент

Защитник «Краснодара» Жубал стал автором лучшего гола июля-августа в РПЛ, сообщает пресс-служба лиги.

33-летний бразилец 23 августа забил победный гол в матче против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 5-м туре РПЛ. Жубал отличился ударом через себя.

Жубал единогласно выиграл в голосовании экспертов, комментаторов и болельщиков.

В начале сентября «Краснодар» продлил контракт с защитником до лета 2028 года. В этом сезоне Жубал провел 8 матчей во всех турнирах и забил три гола.

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РПЛ
ФК Краснодар
Жубал
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 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
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6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
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