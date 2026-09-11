Новый тренд в РПЛ: есть деньги, но нет желающих приезжать. Самое слабое трансферное окно последних лет
В ночь на пятницу в России закрылось трансферное окно, которое стало самым унылым с 2022 года. Тогда никто ничего и не ждал: только-только УЕФА наложил бан на международные выступления, к тому же разрешив легионерам уезжать бесплатно в годичную аренду, так что главной задачей клубов было разобраться с уходящими, избежать провала.
Если взять отсечку в 4 миллиона евро, то, по данным transfermarkt.de, дороже из-за рубежа тем летом взяли только двоих — Маричаля («Динамо», 4,2) и Мартинса («Спартак», 7). Через год на таких легионеров потратили уже 58 миллионов — приехали Эракович, Давила, Келлвен, Бонгонда, Медина, Рябчук, Бабич, Бителло и Чавес. В 2024-м — 53 миллиона (Лусиано, Гонсалес, Диего Коста, Артур, Монтес, Барко и Маркиньос). В 2025-м — рекордные за это время 88 миллионов (Дуглас Аугусто, Перрен, Жерсон, Вега, Кармо, Алвес, Жоао Виктор, Жедсон и Рубенс).
И вот довольно мощный откат. По итогам нынешнего трансферного окна в Россию из-за рубежа приехали только четыре футболиста дороже 4 миллионов евро на общую сумму 35,6 миллиона: Фелипе Аугусто («Зенит», 15), Кристиан («Краснодар», 9,6), Гутьеррес («Динамо», 6) и Парада («Спартак», 5).
Наши клубы стали экономить? Или им никто особенно не нужен? Оба ответа отрицательные. Известно, что и «Зенит» был готов расставаться с солидными суммами (одно предложение по Тюкавину на 25 миллионов чего стоит), и «Спартак» очень активно искал нападающего и вингера, и ЦСКА делал предложения с семью нулями в поисках форварда и центрального полузащитника, и в «Динамо» приезжали два латиноамериканца общей стоимостью 18 миллионов, но не прошли медосмотр.
Деньги есть, желание есть, но найти наши клубы почти никого не могут. И это в целом объяснимо. Здесь три главных фактора.
Спортивная мотивация. Российская премьер-лига все дальше уходит на периферию внимания, о ней забывают, а надежды на скорое возвращение в еврокубки пока призрачны. Сильные футболисты предпочитают чемпионаты, где будут на виду.
Политическая составляющая. Все больше отказов именно из-за сложной международной обстановки. Очевидно, что картинка в зарубежных СМИ нынешним летом не была похожа на рекламу поездок в Россию, что не добавляло желания рвануть в РПЛ.
Конкуренция. Уровень нашей Премьер-лиги остается высоким. Мы видим, что лучший ассистент французского чемпионата Перрен не проходил в стартовый состав «Краснодара», купленный «Зенитом» за 15 миллионов Фелипе Аугусто проигрывает конкуренцию Соболеву, а Парада из Ла лиги в «Спартаке» вообще пока проваливается. Чтобы сделать разницу по сравнению с имеющимися футболистами, надо быть в полнейшем порядке, а такие едут в другие лиги из-за первых двух причин.
Вот и выходит, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» сбились с ног в поисках усиления, но практически ничего не нашли. «Краснодар» хотя бы взял в стартовый состав Кристиана, но и по нему пока рано делать выводы.
«Спартак» в итоге обошел весь зарубежный рынок и вернулся к проверенному у нас Даку. ЦСКА прошерстил Европу, Азию и Латинскую Америку, но остановился на Бориско, Олейникове и Аззи из Махачкалы, а «Динамо» задействовало план Б с Гутьерресом и Казимиром (аренда) после срыва медосмотра Платы и Матеуса.
На этом фоне продажи получились куда более громкими — Батраков ушел в «Галатасарай» за 25 миллионов евро, а Сперцян в «Аль-Ахли» за 22. Это плоды работы наших академий, к которым из-за проблем с поиском легионеров должно быть сейчас удвоенное внимание.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0