Новый тренд в РПЛ: есть деньги, но нет желающих приезжать. Самое слабое трансферное окно последних лет

Ни один из новичков не делает разницу.

В ночь на пятницу в России закрылось трансферное окно, которое стало самым унылым с 2022 года. Тогда никто ничего и не ждал: только-только УЕФА наложил бан на международные выступления, к тому же разрешив легионерам уезжать бесплатно в годичную аренду, так что главной задачей клубов было разобраться с уходящими, избежать провала.

Если взять отсечку в 4 миллиона евро, то, по данным transfermarkt.de, дороже из-за рубежа тем летом взяли только двоих — Маричаля («Динамо», 4,2) и Мартинса («Спартак», 7). Через год на таких легионеров потратили уже 58 миллионов — приехали Эракович, Давила, Келлвен, Бонгонда, Медина, Рябчук, Бабич, Бителло и Чавес. В 2024-м — 53 миллиона (Лусиано, Гонсалес, Диего Коста, Артур, Монтес, Барко и Маркиньос). В 2025-м — рекордные за это время 88 миллионов (Дуглас Аугусто, Перрен, Жерсон, Вега, Кармо, Алвес, Жоао Виктор, Жедсон и Рубенс).

И вот довольно мощный откат. По итогам нынешнего трансферного окна в Россию из-за рубежа приехали только четыре футболиста дороже 4 миллионов евро на общую сумму 35,6 миллиона: Фелипе Аугусто («Зенит», 15), Кристиан («Краснодар», 9,6), Гутьеррес («Динамо», 6) и Парада («Спартак», 5).

Наши клубы стали экономить? Или им никто особенно не нужен? Оба ответа отрицательные. Известно, что и «Зенит» был готов расставаться с солидными суммами (одно предложение по Тюкавину на 25 миллионов чего стоит), и «Спартак» очень активно искал нападающего и вингера, и ЦСКА делал предложения с семью нулями в поисках форварда и центрального полузащитника, и в «Динамо» приезжали два латиноамериканца общей стоимостью 18 миллионов, но не прошли медосмотр.

Деньги есть, желание есть, но найти наши клубы почти никого не могут. И это в целом объяснимо. Здесь три главных фактора.

Спортивная мотивация. Российская премьер-лига все дальше уходит на периферию внимания, о ней забывают, а надежды на скорое возвращение в еврокубки пока призрачны. Сильные футболисты предпочитают чемпионаты, где будут на виду.

Политическая составляющая. Все больше отказов именно из-за сложной международной обстановки. Очевидно, что картинка в зарубежных СМИ нынешним летом не была похожа на рекламу поездок в Россию, что не добавляло желания рвануть в РПЛ.

Конкуренция. Уровень нашей Премьер-лиги остается высоким. Мы видим, что лучший ассистент французского чемпионата Перрен не проходил в стартовый состав «Краснодара», купленный «Зенитом» за 15 миллионов Фелипе Аугусто проигрывает конкуренцию Соболеву, а Парада из Ла лиги в «Спартаке» вообще пока проваливается. Чтобы сделать разницу по сравнению с имеющимися футболистами, надо быть в полнейшем порядке, а такие едут в другие лиги из-за первых двух причин.

Защитник «Спартака» Виктор Парада. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вот и выходит, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» сбились с ног в поисках усиления, но практически ничего не нашли. «Краснодар» хотя бы взял в стартовый состав Кристиана, но и по нему пока рано делать выводы.

«Спартак» в итоге обошел весь зарубежный рынок и вернулся к проверенному у нас Даку. ЦСКА прошерстил Европу, Азию и Латинскую Америку, но остановился на Бориско, Олейникове и Аззи из Махачкалы, а «Динамо» задействовало план Б с Гутьерресом и Казимиром (аренда) после срыва медосмотра Платы и Матеуса.

На этом фоне продажи получились куда более громкими — Батраков ушел в «Галатасарай» за 25 миллионов евро, а Сперцян в «Аль-Ахли» за 22. Это плоды работы наших академий, к которым из-за проблем с поиском легионеров должно быть сейчас удвоенное внимание.