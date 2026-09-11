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Новый тренд в РПЛ: есть деньги, но нет желающих приезжать. Самое слабое трансферное окно последних лет

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто (с мячом) и защитник «Спартака» Александр Джику.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ни один из новичков не делает разницу.

В ночь на пятницу в России закрылось трансферное окно, которое стало самым унылым с 2022 года. Тогда никто ничего и не ждал: только-только УЕФА наложил бан на международные выступления, к тому же разрешив легионерам уезжать бесплатно в годичную аренду, так что главной задачей клубов было разобраться с уходящими, избежать провала.

Если взять отсечку в 4 миллиона евро, то, по данным transfermarkt.de, дороже из-за рубежа тем летом взяли только двоих — Маричаля («Динамо», 4,2) и Мартинса («Спартак», 7). Через год на таких легионеров потратили уже 58 миллионов — приехали Эракович, Давила, Келлвен, Бонгонда, Медина, Рябчук, Бабич, Бителло и Чавес. В 2024-м — 53 миллиона (Лусиано, Гонсалес, Диего Коста, Артур, Монтес, Барко и Маркиньос). В 2025-м — рекордные за это время 88 миллионов (Дуглас Аугусто, Перрен, Жерсон, Вега, Кармо, Алвес, Жоао Виктор, Жедсон и Рубенс).

И вот довольно мощный откат. По итогам нынешнего трансферного окна в Россию из-за рубежа приехали только четыре футболиста дороже 4 миллионов евро на общую сумму 35,6 миллиона: Фелипе Аугусто («Зенит», 15), Кристиан («Краснодар», 9,6), Гутьеррес («Динамо», 6) и Парада («Спартак», 5).

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

Наши клубы стали экономить? Или им никто особенно не нужен? Оба ответа отрицательные. Известно, что и «Зенит» был готов расставаться с солидными суммами (одно предложение по Тюкавину на 25 миллионов чего стоит), и «Спартак» очень активно искал нападающего и вингера, и ЦСКА делал предложения с семью нулями в поисках форварда и центрального полузащитника, и в «Динамо» приезжали два латиноамериканца общей стоимостью 18 миллионов, но не прошли медосмотр.

Деньги есть, желание есть, но найти наши клубы почти никого не могут. И это в целом объяснимо. Здесь три главных фактора.

Спортивная мотивация. Российская премьер-лига все дальше уходит на периферию внимания, о ней забывают, а надежды на скорое возвращение в еврокубки пока призрачны. Сильные футболисты предпочитают чемпионаты, где будут на виду.

Политическая составляющая. Все больше отказов именно из-за сложной международной обстановки. Очевидно, что картинка в зарубежных СМИ нынешним летом не была похожа на рекламу поездок в Россию, что не добавляло желания рвануть в РПЛ.

Конкуренция. Уровень нашей Премьер-лиги остается высоким. Мы видим, что лучший ассистент французского чемпионата Перрен не проходил в стартовый состав «Краснодара», купленный «Зенитом» за 15 миллионов Фелипе Аугусто проигрывает конкуренцию Соболеву, а Парада из Ла лиги в «Спартаке» вообще пока проваливается. Чтобы сделать разницу по сравнению с имеющимися футболистами, надо быть в полнейшем порядке, а такие едут в другие лиги из-за первых двух причин.

Защитник «Спартака» Виктор Парада.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вот и выходит, что «Зенит», «Спартак», ЦСКА и «Динамо» сбились с ног в поисках усиления, но практически ничего не нашли. «Краснодар» хотя бы взял в стартовый состав Кристиана, но и по нему пока рано делать выводы.

«Спартак» в итоге обошел весь зарубежный рынок и вернулся к проверенному у нас Даку. ЦСКА прошерстил Европу, Азию и Латинскую Америку, но остановился на Бориско, Олейникове и Аззи из Махачкалы, а «Динамо» задействовало план Б с Гутьерресом и Казимиром (аренда) после срыва медосмотра Платы и Матеуса.

Новичок &laquo;Динамо&raquo; Максимилиано Гутьеррес.«Динамо» наконец представило новичка, который прошел медосмотр. Бело-голубые подписали чилийца Гутьерреса

На этом фоне продажи получились куда более громкими — Батраков ушел в «Галатасарай» за 25 миллионов евро, а Сперцян в «Аль-Ахли» за 22. Это плоды работы наших академий, к которым из-за проблем с поиском легионеров должно быть сейчас удвоенное внимание.

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ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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