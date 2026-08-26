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Артем Карпукас: интервью полузащитника — о переходе в Зенит, интересе Краснодара и целях на сезон 2026/27

Артем Карпукас: «Зенит» был во мне заинтересован больше «Краснодара». И мне это понравилось»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Карпукас.
Фото ФК «Зенит»
Полузащитник «Зенита» ответил на вопросы «СЭ».

Трансфер Артема Карпукаса — одна из главных летних сделок внутри РПЛ. Воспитанник «Локомотива» покинул Черкизово (где ему уже нашли замену в лице Сергея Бабкина) и подписал контракт с «Зенитом», который давно искал усиление Вильмару Барриосу и Венделу в центре поля.

Карпукаса официально представили в новом клубе в пятницу, 21 августа. А уже в воскресенье полузащитник дебютировал в новой команде, выйдя на замену в матче со «Спартаком».

Артем Карпукас и Константин Зырянов.
Фото ФК «Зенит»

В микст-зоне «Лукойл Арены» хавбек впервые прокомментировал свой переход в «Зенит».

— Артем, что для тебя значит этот трансфер?

— Для меня это знаковое событие, потому что до этого я никуда не переходил. Для меня сейчас это новый опыт, новый вызов. Я с большим интересом смотрю на новый этап своей жизни.

— Общался ли с Сергеем Семаком перед переходом? Если да, как он тебя убеждал выбрать именно «Зенит»?

— Какого-то большого диалога не было. Все передавалось через агента. Мне было приятно, что Сергей Богданович во мне заинтересован. Но какого-то сильного убеждения не было.

— Были слухи, что тобой интересовался «Краснодар». Почему все-таки выбрал Питер?

— Да, такое было, но «Зенит» больше был заинтересован во мне. И мне это очень понравилось. Я благодарен, что они смогли договориться с «Локомотивом».

Артем Карпукас.«Наконец-то». «Зенит» объявил о трансфере Артема Карпукаса из «Локомотива»

— Что уже успел заметить в новом клубе, чем он отличается от «Локо»?

— Прошло не так много времени в принципе, так что тяжело на сто процентов сравнивать. Это будет неправильно. Можно это делать, когда пройдет побольше времени.

— Что должно произойти до конца года, чтобы ты сказал, что удовлетворен личными результатами?

— Если «Зенит» будет на первом месте, и я помогу ему это сделать, тогда буду удовлетворен.

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Артем Карпукас
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Батраков перешел в «Галатасарай», «Зенит» купил Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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