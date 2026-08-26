Артем Карпукас: «Зенит» был во мне заинтересован больше «Краснодара». И мне это понравилось»

Полузащитник «Зенита» ответил на вопросы «СЭ».

Трансфер Артема Карпукаса — одна из главных летних сделок внутри РПЛ. Воспитанник «Локомотива» покинул Черкизово (где ему уже нашли замену в лице Сергея Бабкина) и подписал контракт с «Зенитом», который давно искал усиление Вильмару Барриосу и Венделу в центре поля.

Карпукаса официально представили в новом клубе в пятницу, 21 августа. А уже в воскресенье полузащитник дебютировал в новой команде, выйдя на замену в матче со «Спартаком».

Артем Карпукас и Константин Зырянов. Фото ФК «Зенит»

В микст-зоне «Лукойл Арены» хавбек впервые прокомментировал свой переход в «Зенит».

— Артем, что для тебя значит этот трансфер?

— Для меня это знаковое событие, потому что до этого я никуда не переходил. Для меня сейчас это новый опыт, новый вызов. Я с большим интересом смотрю на новый этап своей жизни.

— Общался ли с Сергеем Семаком перед переходом? Если да, как он тебя убеждал выбрать именно «Зенит»?

— Какого-то большого диалога не было. Все передавалось через агента. Мне было приятно, что Сергей Богданович во мне заинтересован. Но какого-то сильного убеждения не было.

— Были слухи, что тобой интересовался «Краснодар». Почему все-таки выбрал Питер?

— Да, такое было, но «Зенит» больше был заинтересован во мне. И мне это очень понравилось. Я благодарен, что они смогли договориться с «Локомотивом».

— Что уже успел заметить в новом клубе, чем он отличается от «Локо»?

— Прошло не так много времени в принципе, так что тяжело на сто процентов сравнивать. Это будет неправильно. Можно это делать, когда пройдет побольше времени.

— Что должно произойти до конца года, чтобы ты сказал, что удовлетворен личными результатами?

— Если «Зенит» будет на первом месте, и я помогу ему это сделать, тогда буду удовлетворен.