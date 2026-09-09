«Крылья Советов» объявили о переходе Олейникова в ЦСКА

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба самарского клуба.

В среду, 9 сентября, 28-летний игрок подписал контракт с московским клубом. Как сообщила пресс-служба армейцев, соглашение рассчитано до конца июня 2029 года. Олейников будет выступать за ЦСКА под 19-м номером. Впервые он оказался в клубе еще в 7 лет: прошел все возрастные группы академии и молодежку, в сезоне-2017/18 дебютировал за основу, после чего покинул команду.

К «Крыльям» Олейников присоединился в августе 2024 года и провел за команду 71 матч во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 12 результативных передач. В сезоне-2026/27 полузащитник принял участие в 9 играх, в которых забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Ранее «Рубин» сообщил о срыве перехода Олейникова. Футболист отказался от перехода в казанскую команду, несмотря на достигнутые договоренности о его трансфере.