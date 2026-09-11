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Гонсало Плата заявил, что в Динамо придумали его проблемы со здоровьем

Плата о срыве трансфера в «Динамо» из-за медосмотра: «Не знаю, что они там придумали»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата ответил на вопрос о срыве своего трансфера в московское «Динамо».

11 сентября Плата впервые вышел на поле после срыва сделки — в первом матче против эквадорского «Индепендьенте дель Валье» (2:0) в четвертьфинале Кубка Либертадорес.

— Это были сложные дни, потому что я ждал, что ситуация как-то разрешится. Но я счастлив, что вернулся. Как все видят, я сыграл, у меня ничего не болит, у меня ничего нет. Не знаю, что они там придумали, но я чувствую себя очень хорошо. Я здесь с командой, которая всегда принимает меня с теплом и окружает заботой. Мое возвращение прошло очень хорошо, — приводит слова Платы Globo.

2 сентября «Динамо» объявило о срыве перехода 25-летнего эквадорца. Сообщалось, что Плата не смог успешно пройти медосмотр. По этой же причине сорвался трансфер Матеуса Мартинса из «Ботафого». Обоих футболистов перед этим торжественно встретили в аэропорту в Москве.

Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. Он провел за команду 100 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Гонсало Плата в&nbsp;Москве.Плата и Мартинс провалили медосмотр в «Динамо»! Попробовали каравай в Москве, но вернутся в свои клубы

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Гонсало Плата
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ФК Динамо (Москва)
ФК Фламенго
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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