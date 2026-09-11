Плата о срыве трансфера в «Динамо» из-за медосмотра: «Не знаю, что они там придумали»
Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата ответил на вопрос о срыве своего трансфера в московское «Динамо».
11 сентября Плата впервые вышел на поле после срыва сделки — в первом матче против эквадорского «Индепендьенте дель Валье» (2:0) в четвертьфинале Кубка Либертадорес.
— Это были сложные дни, потому что я ждал, что ситуация как-то разрешится. Но я счастлив, что вернулся. Как все видят, я сыграл, у меня ничего не болит, у меня ничего нет. Не знаю, что они там придумали, но я чувствую себя очень хорошо. Я здесь с командой, которая всегда принимает меня с теплом и окружает заботой. Мое возвращение прошло очень хорошо, — приводит слова Платы Globo.
2 сентября «Динамо» объявило о срыве перехода 25-летнего эквадорца. Сообщалось, что Плата не смог успешно пройти медосмотр. По этой же причине сорвался трансфер Матеуса Мартинса из «Ботафого». Обоих футболистов перед этим торжественно встретили в аэропорту в Москве.
Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. Он провел за команду 100 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0