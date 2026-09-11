Плата о срыве трансфера в «Динамо» из-за медосмотра: «Не знаю, что они там придумали»

Полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата ответил на вопрос о срыве своего трансфера в московское «Динамо».

11 сентября Плата впервые вышел на поле после срыва сделки — в первом матче против эквадорского «Индепендьенте дель Валье» (2:0) в четвертьфинале Кубка Либертадорес.

— Это были сложные дни, потому что я ждал, что ситуация как-то разрешится. Но я счастлив, что вернулся. Как все видят, я сыграл, у меня ничего не болит, у меня ничего нет. Не знаю, что они там придумали, но я чувствую себя очень хорошо. Я здесь с командой, которая всегда принимает меня с теплом и окружает заботой. Мое возвращение прошло очень хорошо, — приводит слова Платы Globo.

2 сентября «Динамо» объявило о срыве перехода 25-летнего эквадорца. Сообщалось, что Плата не смог успешно пройти медосмотр. По этой же причине сорвался трансфер Матеуса Мартинса из «Ботафого». Обоих футболистов перед этим торжественно встретили в аэропорту в Москве.

Плата выступает за «Фламенго» с лета 2024 года. Он провел за команду 100 матчей, забил 9 голов и сделал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.