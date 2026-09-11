«Зенит» разгромит «Локомотив», а ЦСКА потеряет очки с «Рубином». Прогнозы на 8-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Родина»
Владимир Гранат — 1:0. Эмоциональный фон после домашней ничьей с «Краснодаром» у «Крыльев» будет лучше, чем у соперника. У «Родины» же дела идут не лучшим образом. Самарцы победят с минимальным преимуществом.
Александр Шпрыгин — 1:1. Матч двух равных соперников. Думаю, победитель в этой встрече не выявится. «Крылья» воспряли духом и отобрали очки у лидера, а «Родине» отступать некуда.
«Факел» — «Балтика»
Владимир Гранат — 0:1. «Факел» — явный аутсайдер. Может быть, не по игре, но по результатам и месту в таблице уж точно. А «Балтика» умеет выжимать максимум во встречах с любым соперником.
Александр Шпрыгин — 1:2. Как говорится, матч на три результата. И все же, думаю, что калининградцы вырвут три очка в концовке встречи.
«Зенит» — «Локомотив»
Владимир Гранат — 2:0. Если «Зенит» хочет бороться за чемпионство, ему обязательно нужна победа. С московскими грандами питерцы показывают совсем другой футбол. Да и «Локомотив» только начал искать свою игру и оптимальный состав.
Александр Шпрыгин — 3:0. Хозяева победят без труда. Три поражения на старте — чересчур. У «Зенита» слишком сильная мотивация, а обескровленные железнодорожники сопротивления не окажут.
«Динамо» — «Оренбург»
Владимир Гранат — 3:1. Надеюсь, «Динамо» продолжит чемпионат в том же духе. Да, в обороне бывают небольшие грехи, но атака довольно сильная. Конечно, потеря Тюкавина может сказаться, но «Динамо» все равно заберет три очка.
Александр Шпрыгин — 1:0. «Динамо» сейчас на подъеме. Думаю, матч будет тяжелым, но москвичи свои три очка возьмут.
ЦСКА — «Рубин»
Владимир Гранат — 1:1. ЦСКА отлично сыграл в Питере, однако «Рубин» сейчас тоже демонстрирует довольно неплохой и уверенный футбол. Думаю, здесь будет ничья.
Александр Шпрыгин — 1:1. Казанцы будут упираться и добьются гостевой ничьей.
«Ахмат» — «Динамо» Мх
Владимир Гранат — 2:1. Кавказское дерби. «Ахмат» все равно должен набирать свои очки, тем более в домашнем матче. «Динамо» без боя не сдастся, но для ничьей усилий не хватит.
Александр Шпрыгин — 1:2. В кавказском дерби махачкалинцы будут немного удачливее, за счет чего и победят.
«Спартак» — «Ростов»
Владимир Гранат — 2:0. «Спартаку» надо реабилитироваться за неудачный матч против «Динамо». Как раз домашняя игра, да и соперник довольно подходящий. Москвичи должны побеждать и забирать три очка.
Александр Шпрыгин — 2:0. Красно-белые, обозленные безоговорочным поражением в старейшем дерби, без труда победят. Вполне вероятно, что победа будет крупной.
«Краснодар» — «Акрон»
Владимир Гранат — 3:0. «Краснодар» все еще помнит потерю очков в матче с «Крыльями», поэтому второй раз такого не допустит. Надо увеличить отрыв от конкурентов, требуется победа. Думаю, будет разгром.
Александр Шпрыгин — 3:0. Лидер чемпионата довольно легко разберется в матче с аутсайдером. Осечки в Самаре было вполне достаточно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0