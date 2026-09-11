«Зенит» разгромит «Локомотив», а ЦСКА потеряет очки с «Рубином». Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России Владимир Гранат и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

Владимир Гранат — 1:0. Эмоциональный фон после домашней ничьей с «Краснодаром» у «Крыльев» будет лучше, чем у соперника. У «Родины» же дела идут не лучшим образом. Самарцы победят с минимальным преимуществом.

Александр Шпрыгин — 1:1. Матч двух равных соперников. Думаю, победитель в этой встрече не выявится. «Крылья» воспряли духом и отобрали очки у лидера, а «Родине» отступать некуда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

11 сентября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

Владимир Гранат — 0:1. «Факел» — явный аутсайдер. Может быть, не по игре, но по результатам и месту в таблице уж точно. А «Балтика» умеет выжимать максимум во встречах с любым соперником.

Александр Шпрыгин — 1:2. Как говорится, матч на три результата. И все же, думаю, что калининградцы вырвут три очка в концовке встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)

Владимир Гранат — 2:0. Если «Зенит» хочет бороться за чемпионство, ему обязательно нужна победа. С московскими грандами питерцы показывают совсем другой футбол. Да и «Локомотив» только начал искать свою игру и оптимальный состав.

Александр Шпрыгин — 3:0. Хозяева победят без труда. Три поражения на старте — чересчур. У «Зенита» слишком сильная мотивация, а обескровленные железнодорожники сопротивления не окажут.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Владимир Гранат — 3:1. Надеюсь, «Динамо» продолжит чемпионат в том же духе. Да, в обороне бывают небольшие грехи, но атака довольно сильная. Конечно, потеря Тюкавина может сказаться, но «Динамо» все равно заберет три очка.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Динамо» сейчас на подъеме. Думаю, матч будет тяжелым, но москвичи свои три очка возьмут.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)

Владимир Гранат — 1:1. ЦСКА отлично сыграл в Питере, однако «Рубин» сейчас тоже демонстрирует довольно неплохой и уверенный футбол. Думаю, здесь будет ничья.

Александр Шпрыгин — 1:1. Казанцы будут упираться и добьются гостевой ничьей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

Владимир Гранат — 2:1. Кавказское дерби. «Ахмат» все равно должен набирать свои очки, тем более в домашнем матче. «Динамо» без боя не сдастся, но для ничьей усилий не хватит.

Александр Шпрыгин — 1:2. В кавказском дерби махачкалинцы будут немного удачливее, за счет чего и победят.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 14:30. Ахмат Арена (Грозный)

Владимир Гранат — 2:0. «Спартаку» надо реабилитироваться за неудачный матч против «Динамо». Как раз домашняя игра, да и соперник довольно подходящий. Москвичи должны побеждать и забирать три очка.

Александр Шпрыгин — 2:0. Красно-белые, обозленные безоговорочным поражением в старейшем дерби, без труда победят. Вполне вероятно, что победа будет крупной.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.

13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

Владимир Гранат — 3:0. «Краснодар» все еще помнит потерю очков в матче с «Крыльями», поэтому второй раз такого не допустит. Надо увеличить отрыв от конкурентов, требуется победа. Думаю, будет разгром.

Александр Шпрыгин — 3:0. Лидер чемпионата довольно легко разберется в матче с аутсайдером. Осечки в Самаре было вполне достаточно.