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Зенит — Локомотив, ЦСКА — Рубин, Спартак — Ростов, Краснодар — Акрон: прогнозы на матчи 8-го тура РПЛ-2026/27

«Зенит» разгромит «Локомотив», а ЦСКА потеряет очки с «Рубином». Прогнозы на 8-й тур РПЛ

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола
Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сбивает вингера «Локомотива» Сергея Пиняева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший футболист сборной России Владимир Гранат и глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.

«Крылья Советов» — «Родина»

Владимир Гранат — 1:0. Эмоциональный фон после домашней ничьей с «Краснодаром» у «Крыльев» будет лучше, чем у соперника. У «Родины» же дела идут не лучшим образом. Самарцы победят с минимальным преимуществом.

Александр Шпрыгин — 1:1. Матч двух равных соперников. Думаю, победитель в этой встрече не выявится. «Крылья» воспряли духом и отобрали очки у лидера, а «Родине» отступать некуда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
11 сентября, 18:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Родина

«Факел» — «Балтика»

Владимир Гранат — 0:1. «Факел» — явный аутсайдер. Может быть, не по игре, но по результатам и месту в таблице уж точно. А «Балтика» умеет выжимать максимум во встречах с любым соперником.

Александр Шпрыгин — 1:2. Как говорится, матч на три результата. И все же, думаю, что калининградцы вырвут три очка в концовке встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Балтика

«Зенит» — «Локомотив»

Владимир Гранат — 2:0. Если «Зенит» хочет бороться за чемпионство, ему обязательно нужна победа. С московскими грандами питерцы показывают совсем другой футбол. Да и «Локомотив» только начал искать свою игру и оптимальный состав.

Александр Шпрыгин — 3:0. Хозяева победят без труда. Три поражения на старте — чересчур. У «Зенита» слишком сильная мотивация, а обескровленные железнодорожники сопротивления не окажут.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

«Динамо» — «Оренбург»

Владимир Гранат — 3:1. Надеюсь, «Динамо» продолжит чемпионат в том же духе. Да, в обороне бывают небольшие грехи, но атака довольно сильная. Конечно, потеря Тюкавина может сказаться, но «Динамо» все равно заберет три очка.

Александр Шпрыгин — 1:0. «Динамо» сейчас на подъеме. Думаю, матч будет тяжелым, но москвичи свои три очка возьмут.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Динамо
Оренбург

ЦСКА — «Рубин»

Владимир Гранат — 1:1. ЦСКА отлично сыграл в Питере, однако «Рубин» сейчас тоже демонстрирует довольно неплохой и уверенный футбол. Думаю, здесь будет ничья.

Александр Шпрыгин — 1:1. Казанцы будут упираться и добьются гостевой ничьей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
12 сентября, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

«Ахмат» — «Динамо» Мх

Владимир Гранат — 2:1. Кавказское дерби. «Ахмат» все равно должен набирать свои очки, тем более в домашнем матче. «Динамо» без боя не сдастся, но для ничьей усилий не хватит.

Александр Шпрыгин — 1:2. В кавказском дерби махачкалинцы будут немного удачливее, за счет чего и победят.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 14:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Динамо Мх

«Спартак» — «Ростов»

Владимир Гранат — 2:0. «Спартаку» надо реабилитироваться за неудачный матч против «Динамо». Как раз домашняя игра, да и соперник довольно подходящий. Москвичи должны побеждать и забирать три очка.

Александр Шпрыгин — 2:0. Красно-белые, обозленные безоговорочным поражением в старейшем дерби, без труда победят. Вполне вероятно, что победа будет крупной.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 17:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов

«Краснодар» — «Акрон»

Владимир Гранат — 3:0. «Краснодар» все еще помнит потерю очков в матче с «Крыльями», поэтому второй раз такого не допустит. Надо увеличить отрыв от конкурентов, требуется победа. Думаю, будет разгром.

Александр Шпрыгин — 3:0. Лидер чемпионата довольно легко разберется в матче с аутсайдером. Осечки в Самаре было вполне достаточно.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Акрон

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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