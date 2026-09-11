РПЛ-2026/27: расписание матчей и трансляций 8-го тура

Матчи 8-го тура Российской премьер-лиги пройдут с 11 по 13 сентября. Тур откроется встречей «Крылья Советов» — «Родина», а среди центральных матчей выходных — «Зенит» — «Локомотив» и «Спартак» — «Ростов».

«СЭ» публикует расписание матчей и трансляций 8-го тура РПЛ. Время начала — московское.

Расписание 8-го тура РПЛ

11 сентября, пятница

18.00. «Крылья Советов» — «Родина». «Матч Премьер». Эфир — с 17.30.

12 сентября, суббота

14.00. «Факел» — «Балтика». «Матч Премьер». Эфир — с 13.00.

16.15. «Зенит» — «Локомотив». «Матч ТВ», «Матч Премьер». Эфир — с 15.30.

18.30. «Динамо» Москва — «Оренбург». «Матч Премьер». Эфир — с 18.20.

20.45. ЦСКА — «Рубин». «Матч Премьер». Эфир — с 20.35.

13 сентября, воскресенье

14.30. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала. «Матч Премьер». Эфир — с 14.00.

17.00. «Спартак» — «Ростов». «Матч ТВ», «Матч Премьер». Эфир — с 16.30.

19.30. «Краснодар» — «Акрон». «Матч Премьер». Эфир — с 19.05.

После семи туров лидирует «Краснодар», набравший 19 очков. ЦСКА идет вторым с 15 баллами, московские «Динамо» и «Спартак» имеют по 13.

РПЛ: расписание матчей, результаты, турнирная таблица, трансляции и последние новости чемпионата России