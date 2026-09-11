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Россия могла бы заявить четыре клуба в еврокубки-2027/28

Россия могла бы заявить четыре клуба в еврокубки-2027/28

Александр Бобров
Шеф-редактор
Фото Getty Images

УЕФА направил ассоциациям, входящим в союз, предварительный список доступа в еврокубки сезона-2027/28. Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд могла бы получить четыре места в трех турнирах.

Предварительное распределение выглядит так: чемпион России начинал бы выступление в Лиге чемпионов с 1-го отборочного раунда пути чемпионов, обладатель Кубка России — в Лиге Европы с 1-го отборочного раунда, а команды, занявшие второе и третье места в РПЛ, стартовали бы в Лиге конференций со 2-го отборочного раунда. Это следует из составленной УЕФА таблицы доступа для ассоциации, занимающей в рейтинге 28-е место.

При этом речь пока идет лишь о возможном распределении мест. А окончательный вариант будет представлен до завершения сезона-2026/27. В циркуляре УЕФА отдельно отмечается, что все российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от турниров, проходящих под эгидой организации, до дальнейшего уведомления. Решение действует с 28 февраля 2022 года.

Также определен календарь Лиги чемпионов-2027/28. 1-й отборочный раунд пройдет 6-7 и 13-14 июля 2027 года, 2-й — 20-21 и 27-28 июля, 3-й — 3-4 и 10 августа. Матчи 4-го отборочного раунда (или раунда плей-офф) запланированы на 17-18 и 24-25 августа.

Для игр общего этапа выделены следующие даты:

2027 год

  • 1-й тур. 7-9 сентября
  • 2-й тур. 12-13 октября
  • 3-й тур. 26-27 октября
  • 4-й тур. 2-3 ноября
  • 5-й тур. 23-24 ноября
  • 6-й тур. 7-8 декабря

2028 год

  • 7-й тур. 18-19 января
  • 8-й тур. 26 января

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут 15-16 и 22-23 февраля 2028 года, 1/8 финала — 7-8 и 14-15 марта. Игры четвертьфинала планируется провести 4-5 и 11-12 апреля, полуфинала — 25-26 апреля и 2-3 мая, финал — 27 мая.

УЕФА также изменит календарь 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 7 сентября, состоится один отдельный матч открытия, в котором, как предполагается, сыграет действующий победитель турнира. Еще девять встреч пройдут в среду и восемь — в четверг.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

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 2 1 0
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