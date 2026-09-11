Россия могла бы заявить четыре клуба в еврокубки-2027/28
УЕФА направил ассоциациям, входящим в союз, предварительный список доступа в еврокубки сезона-2027/28. Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд могла бы получить четыре места в трех турнирах.
Предварительное распределение выглядит так: чемпион России начинал бы выступление в Лиге чемпионов с 1-го отборочного раунда пути чемпионов, обладатель Кубка России — в Лиге Европы с 1-го отборочного раунда, а команды, занявшие второе и третье места в РПЛ, стартовали бы в Лиге конференций со 2-го отборочного раунда. Это следует из составленной УЕФА таблицы доступа для ассоциации, занимающей в рейтинге 28-е место.
При этом речь пока идет лишь о возможном распределении мест. А окончательный вариант будет представлен до завершения сезона-2026/27. В циркуляре УЕФА отдельно отмечается, что все российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от турниров, проходящих под эгидой организации, до дальнейшего уведомления. Решение действует с 28 февраля 2022 года.
Также определен календарь Лиги чемпионов-2027/28. 1-й отборочный раунд пройдет 6-7 и 13-14 июля 2027 года, 2-й — 20-21 и 27-28 июля, 3-й — 3-4 и 10 августа. Матчи 4-го отборочного раунда (или раунда плей-офф) запланированы на 17-18 и 24-25 августа.
Для игр общего этапа выделены следующие даты:
2027 год
- 1-й тур. 7-9 сентября
- 2-й тур. 12-13 октября
- 3-й тур. 26-27 октября
- 4-й тур. 2-3 ноября
- 5-й тур. 23-24 ноября
- 6-й тур. 7-8 декабря
2028 год
- 7-й тур. 18-19 января
- 8-й тур. 26 января
Стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут 15-16 и 22-23 февраля 2028 года, 1/8 финала — 7-8 и 14-15 марта. Игры четвертьфинала планируется провести 4-5 и 11-12 апреля, полуфинала — 25-26 апреля и 2-3 мая, финал — 27 мая.
УЕФА также изменит календарь 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 7 сентября, состоится один отдельный матч открытия, в котором, как предполагается, сыграет действующий победитель турнира. Еще девять встреч пройдут в среду и восемь — в четверг.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0