Россия могла бы заявить четыре клуба в еврокубки-2027/28

УЕФА направил ассоциациям, входящим в союз, предварительный список доступа в еврокубки сезона-2027/28. Согласно документу, Россия при условии возвращения наших команд могла бы получить четыре места в трех турнирах.

Предварительное распределение выглядит так: чемпион России начинал бы выступление в Лиге чемпионов с 1-го отборочного раунда пути чемпионов, обладатель Кубка России — в Лиге Европы с 1-го отборочного раунда, а команды, занявшие второе и третье места в РПЛ, стартовали бы в Лиге конференций со 2-го отборочного раунда. Это следует из составленной УЕФА таблицы доступа для ассоциации, занимающей в рейтинге 28-е место.

При этом речь пока идет лишь о возможном распределении мест. А окончательный вариант будет представлен до завершения сезона-2026/27. В циркуляре УЕФА отдельно отмечается, что все российские сборные и клубы по-прежнему отстранены от турниров, проходящих под эгидой организации, до дальнейшего уведомления. Решение действует с 28 февраля 2022 года.

Также определен календарь Лиги чемпионов-2027/28. 1-й отборочный раунд пройдет 6-7 и 13-14 июля 2027 года, 2-й — 20-21 и 27-28 июля, 3-й — 3-4 и 10 августа. Матчи 4-го отборочного раунда (или раунда плей-офф) запланированы на 17-18 и 24-25 августа.

Для игр общего этапа выделены следующие даты:

2027 год

1-й тур. 7-9 сентября

2-й тур. 12-13 октября

3-й тур. 26-27 октября

4-й тур. 2-3 ноября

5-й тур. 23-24 ноября

6-й тур. 7-8 декабря

2028 год

7-й тур. 18-19 января

8-й тур. 26 января

Стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут 15-16 и 22-23 февраля 2028 года, 1/8 финала — 7-8 и 14-15 марта. Игры четвертьфинала планируется провести 4-5 и 11-12 апреля, полуфинала — 25-26 апреля и 2-3 мая, финал — 27 мая.

УЕФА также изменит календарь 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 7 сентября, состоится один отдельный матч открытия, в котором, как предполагается, сыграет действующий победитель турнира. Еще девять встреч пройдут в среду и восемь — в четверг.