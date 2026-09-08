«Зенит» объявил о переходе Дегтева. Вратаря хотел забрать «Спартак» — и даже согласовал контракт

Сине-бело-голубые вернули своего воспитанника.

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев продолжит карьеру в «Зените». Информацию о переходе 21-летнего футболиста сине-бело-голубые подтвердили официально.

Возвращение

Дегтев — воспитанник «Зенита». Родной клуб он покинул три года назад, перейдя в «Сочи» в статусе свободного агента. В южной команде Александр набрался опыта: сыграл во всех внутренних турнирах, включая РПЛ, и с конца прошлого сезона стал основным голкипером.

Петербуржцы тепло поприветствовали игрока.

«Сине-бело-голубые приветствуют Александра Дегтева в Петербурге и желают новых спортивных успехов в составе «Зенита»! С возвращением!» — заявила пресс-служба клуба.

Сам вратарь тоже счастлив вернуться.

«Да, конечно, мыслей было много, и когда уходил, понимал, что в «Сочи» нужно работать так, чтобы родной клуб обязательно вернул меня. Для меня это хороший шаг вперед, возвращение домой. Передо мной здесь стоят очень высокие цели», — добавил Дегтев.

Новый контракт футболиста рассчитан на пять лет. При этом дебют за главную команду «Зенита», вероятно, будет отложен. Как отмечал журналист Сергей Ильев, Александра могут отдать в аренду в «Оренбург».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обогнали «Спартак»

Интересно, что до трансфера в невский клуб голкипером предметно интересовались столичные команды — «Динамо» и «Спартак». Красно-белые действовали особенно активно: по данным инсайдера Ивана Карпова, они даже согласовали личный контракт с Дегтевым до 2031 года. После перехода вратаря планировали отдать в аренду «Родине».

Однако договориться с сочинцами не удалось. Как сообщал Metaratings, южане хотели за футболиста 250 миллионов рублей, тогда как «Спартак» предлагал 140+80 миллионов.

«Зениту» голкипер обойдется дешевле. По информации Ивана Карпова, петербуржцы простят сочинцам долг в 1 миллион евро за трансфер Александра Коваленко — это позволит им снять трансферный бан. Других доплат не будет.

Transfermarkt оценивает стоимость Дегтева в 800 тысяч евро.