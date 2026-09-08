Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Вратарь Сочи Александр Дегтев перешел в Зенит 8 сентября 2026: срок контракта и слова голкипера

«Зенит» объявил о переходе Дегтева. Вратаря хотел забрать «Спартак» — и даже согласовал контракт

Артем Белинин
Корреспондент
Александр Дегтев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сине-бело-голубые вернули своего воспитанника.

Вратарь «Сочи» Александр Дегтев продолжит карьеру в «Зените». Информацию о переходе 21-летнего футболиста сине-бело-голубые подтвердили официально.

Возвращение

Дегтев — воспитанник «Зенита». Родной клуб он покинул три года назад, перейдя в «Сочи» в статусе свободного агента. В южной команде Александр набрался опыта: сыграл во всех внутренних турнирах, включая РПЛ, и с конца прошлого сезона стал основным голкипером.

Петербуржцы тепло поприветствовали игрока.

«Сине-бело-голубые приветствуют Александра Дегтева в Петербурге и желают новых спортивных успехов в составе «Зенита»! С возвращением!» — заявила пресс-служба клуба.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.«Зенит» отпустил Мостового, «Локо» продал Батракова и Карпукаса, «Спартак» купил Даку. Таблица переходов РПЛ

Сам вратарь тоже счастлив вернуться.

«Да, конечно, мыслей было много, и когда уходил, понимал, что в «Сочи» нужно работать так, чтобы родной клуб обязательно вернул меня. Для меня это хороший шаг вперед, возвращение домой. Передо мной здесь стоят очень высокие цели», — добавил Дегтев.

Новый контракт футболиста рассчитан на пять лет. При этом дебют за главную команду «Зенита», вероятно, будет отложен. Как отмечал журналист Сергей Ильев, Александра могут отдать в аренду в «Оренбург».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Обогнали «Спартак»

Интересно, что до трансфера в невский клуб голкипером предметно интересовались столичные команды — «Динамо» и «Спартак». Красно-белые действовали особенно активно: по данным инсайдера Ивана Карпова, они даже согласовали личный контракт с Дегтевым до 2031 года. После перехода вратаря планировали отдать в аренду «Родине».

Однако договориться с сочинцами не удалось. Как сообщал Metaratings, южане хотели за футболиста 250 миллионов рублей, тогда как «Спартак» предлагал 140+80 миллионов.

«Зениту» голкипер обойдется дешевле. По информации Ивана Карпова, петербуржцы простят сочинцам долг в 1 миллион евро за трансфер Александра Коваленко — это позволит им снять трансферный бан. Других доплат не будет.

Transfermarkt оценивает стоимость Дегтева в 800 тысяч евро.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
Читайте также
Сафонов претендует на награду, у которой отобрали имя Яшина, Месси опять опередил Роналду, а Ямаль может стать уникальным. Что известно о номинантах на «Золотой мяч-2026»
Палмер и Роджерс — новая топ-связка в АПЛ. Как она устроена?
Чегина все же накажут? ВФЛА временно приостановила членство мордовской федерации
Кот Ларри устроил шутливый скандал из-за отсутствия на фото кабмина Британии
Названы самые популярные люксовые автомобили в России в августе
Медведев указал на риск попыток реанимировать конфликт на Украине в будущем
Популярное видео
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Бетис»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
АЕК — ЛАСК: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Родина»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
Ничья «Рубина» и «Ахмата»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
«Крылья Советов» объявили о переходе Олейникова в ЦСКА
Гришин об отказе Олейникова «Рубину» ради перехода в ЦСКА: «В 90-е могли бы и не понять»
«Акрон» хочет приобрести полузащитника «Нижнего Новгорода» Сидоренко
Слуцкий: «Возможный переход Головина в «Спартак»? И что, мне перестать с ним общаться?»
Источник: защитник Бекао покинул «Фенербахче» перед переходом в «Родину»
Олейникова не будет в «Рубине». ЦСКА перехватил полузащитника в последний момент
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Я не волшебник. Отбил мяч криком отчаяния!» Скандальная переигровка. Гениальный матч Нигматуллина

Леонид Слуцкий: «Мне не общаться с Головиным, если он перейдет в «Спартак»? Приму любой его выбор»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости