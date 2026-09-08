«Зенит» объявил о переходе Дегтева. Вратаря хотел забрать «Спартак» — и даже согласовал контракт
Вратарь «Сочи» Александр Дегтев продолжит карьеру в «Зените». Информацию о переходе 21-летнего футболиста сине-бело-голубые подтвердили официально.
Возвращение
Дегтев — воспитанник «Зенита». Родной клуб он покинул три года назад, перейдя в «Сочи» в статусе свободного агента. В южной команде Александр набрался опыта: сыграл во всех внутренних турнирах, включая РПЛ, и с конца прошлого сезона стал основным голкипером.
Петербуржцы тепло поприветствовали игрока.
«Сине-бело-голубые приветствуют Александра Дегтева в Петербурге и желают новых спортивных успехов в составе «Зенита»! С возвращением!» — заявила пресс-служба клуба.
Сам вратарь тоже счастлив вернуться.
«Да, конечно, мыслей было много, и когда уходил, понимал, что в «Сочи» нужно работать так, чтобы родной клуб обязательно вернул меня. Для меня это хороший шаг вперед, возвращение домой. Передо мной здесь стоят очень высокие цели», — добавил Дегтев.
Новый контракт футболиста рассчитан на пять лет. При этом дебют за главную команду «Зенита», вероятно, будет отложен. Как отмечал журналист Сергей Ильев, Александра могут отдать в аренду в «Оренбург».
Обогнали «Спартак»
Интересно, что до трансфера в невский клуб голкипером предметно интересовались столичные команды — «Динамо» и «Спартак». Красно-белые действовали особенно активно: по данным инсайдера Ивана Карпова, они даже согласовали личный контракт с Дегтевым до 2031 года. После перехода вратаря планировали отдать в аренду «Родине».
Однако договориться с сочинцами не удалось. Как сообщал Metaratings, южане хотели за футболиста 250 миллионов рублей, тогда как «Спартак» предлагал 140+80 миллионов.
«Зениту» голкипер обойдется дешевле. По информации Ивана Карпова, петербуржцы простят сочинцам долг в 1 миллион евро за трансфер Александра Коваленко — это позволит им снять трансферный бан. Других доплат не будет.
Transfermarkt оценивает стоимость Дегтева в 800 тысяч евро.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0