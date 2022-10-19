Интервью Федотова после скандала в дерби: отношение к Абаскалю, критика Карраскаля, инцидент с Пруцевым

Обстоятельный разговор Игоря Рабинера с главным тренером ЦСКА.

Чем больше разгорались страсти вокруг Владимира Федотова и его высказываний во время и после драматичного дерби со «Спартаком», тем больше хотелось поговорить с ним самим. Написал главному тренеру ЦСКА сообщение в понедельник днем, поздно вечером он ответил, а днем во вторник состоялась эта часовая беседа. Миролюбивый настрой которой, по-моему, очевиден — если кому-то казалось, что Федотов будет распалять страсти, то этот прогноз не сбылся.

У Акинфеева не было шансов, когда Зиньковский пробил со «свалом» от него

— Это было ваше первое армейско-спартаковское дерби. Ощутили на себе, что ничего подобного ЦСКА — «Спартак» в нашем футболе нет? - спрашиваю Федотова.

— Конечно! И при подготовке везде летал нерв. Дерби удалось. Было много эмоций, борьбы, что всегда характерно для таких матчей. Для зрителей это было очень интересно. К сожалению, нам не удалось победить, хотя в первом тайме мы могли решить все свои вопросы.

— Что именно ощущалось при подготовке? Может, у игроков глаза были другие?

— Так и есть. До такой степени, что приходилось на тренировках не нагнетать, а, наоборот, расслаблять футболистов. Атмосфера была очень собранная. Пришлось провести одну тренировку игрового характера, чтобы убрать лишнее напряжение.

— Задействовали ли опытнейшего Игоря Акинфеева в успокоении команды?

— Игорь своим видом и стальным характером каждый день показывает, как надо настраиваться на такие встречи. Он всегда помогает. Это пример потрясающего спокойствия и хладнокровия. Тут никаких слов не нужно.

Игорь Акинфеев пропускает мяч. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Кстати, лежит ли, по-вашему, на вратаре доля ответственности за гол Зиньковского? Он пробил из-за штрафной левой, «чужой» для него ногой — может, это и поставило Акинфеева в тупик?

— В «Сочи» мне уже приходилось сталкиваться с такими ударами Зиньковского. Тогда на границе штрафной мяч тоже удачно подскочил и лег ему на ногу. Мы проигрывали — 0:2, сравняли счет, и пошла последняя минута, когда Антон тоже с левой ноги зарядил нам в «девятку».

А здесь, как я понимаю, был удар на удачу, не обводящий, не продуманный. Да, позицию нельзя назвать убойной. Но мяч полетел со «свалом» от Игоря, под штангу, и, думаю, шансов у него не было. Только если бы на пути мяча кто-то встретился, можно было бы избежать гола. Кстати, показали метраж, что это самый дальний гол Зиньковского в карьере.

— Окончательно ли убедились после дерби, что работа в «Сочи» — это совсем другое?

— Я бы не сказал. Футбол как игра захватывает таким же образом — что в ЦСКА, что в «Сочи», что где угодно. Давления и так предостаточно — от самих себя. Как в одном клубе может быть больше ответственности, чем в другом, если ты к каждому матчу готовишься как к первому? Да, тут больше внимания прессы, различных событий вокруг этого. Ты постоянно варишься в этой атмосфере, находишься на виду. От этого нужно уметь абстрагироваться.

— Вам комфортно в таком сверхвнимании?

— Не могу сказать, что мне это не нравится. Ощущаю себя достаточно комфортно.

При втором голе «Спартака» надо отдать должное Промесу, но мы располагались слишком высоко

— Обе команды играли смело, в атаку. Но это — зрительский взгляд. А с тренерской точки зрения что было хорошего и что вызвало недовольство?

— Порадовал очень качественный первый тайм. Мы логично повели. Но недоиграли моменты в наших атаках, не проявили своего мастерства, не реализовали свои многочисленные ситуации, которые создали. Но это футбол. Гол Зиньковского застал нас врасплох. Следом пришел и второй мяч, пока мы приходил в себя после первого гола «Спартака».

— Согласны ли с тем, что пока у ЦСКА в игре нет баланса и атака явно лучше обороны?

— На сто процентов. Нам пока не хватает людей. У Бруно Фукса очередная травма, Бахтиер Зайнутдинов готовился к этому матчу только несколько дней, пропустив две игры. Тренировочная и игровая деятельность отличаются, и в плане организационных действий в атаке он не был так хорош, как обычно. Мы потеряли ключевого игрока — Дивеева. До последнего было под вопросом участие Роши. В обороне действительно есть куда стремиться и обретать баланс. Мы понимаем, что делать во время зимней паузы.

— На пресс-конференции вы сказали, что при втором голе «Спартака» Виллиану Роше не стоило выбрасываться на Промеса. Как оцените его адаптацию к команде и его игру в дерби? Соболев говорил, что он лежал в общей сложности минут 15.

— Не буду вступать в дискуссию ни с Соболевым, ни с кем-то еще. На мой взгляд, Роша провел очень хорошую и качественную игру, за исключением, может быть, одного этого эпизода. Но тут надо отдать должное Промесу: он нашел возможность сделать эту передачу вразрез. Мы же располагались слишком высоко. Нужно было чуть-чуть «падать» назад.

— Именно Роше?

— Ему стоило двигаться к своей штрафной. Там у нас еще был Зайнутдинов, который тоже не оценил ситуацию до конца. Бахтиер как раз опускался и не увидел этого движения Роши вперед. Если было бы синхронное действие вперед, тогда Соболев мог оказаться в офсайде.

Бактиер Зайнутдинов и Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Фукс давно превратился в мем. У вас есть еще надежда его реанимировать, как это сделал «Зенит» с Малкомом после долгого периода травм?

— Вроде бы реанимировали, но пришла очередная травма. Он уже обрел некую форму, провел матч и вдруг на предыгровой разминке в Химках получил растяжение. Так бывает. Нам пришлось чуть-чуть форсировать за неимением центральных защитников его готовность к игре с «Химками». Но организму тоже нужно набраться сил и стабильности после долгих простоев. Здесь и кроется главное. Нужно время, чтобы тщательно, на протяжении нескольких недель, готовить организм к серьезной беговой работе в футболе.

— Когда мы увидим стопроцентный ЦСКА Федотова?

— Мы в каждой игре выкладываемся на сто процентов. Времени нет, нужно быть готовым к каждому туру. Есть новые люди, их предостаточно. Всем нужна адаптация, и этот процесс сейчас идет. Футбол — такая вещь, что это не случается в одночасье. Но мы готовы двигаться дальше, показывать хороший и содержательный футбол, который приносит очки.

— Есть ли у вас четкий алгоритм, сколько тренеру нужно времени, чтобы полностью сформировать свою команду?

— Никто не дает столько времени на формирование команды, как раньше. Ну, почти никто. Мы видим, сколько строился «Ливерпуль» Клоппа на пути к победам в Англии и в Европе. Чтобы создать машину, требуется не одно трансферное окно. Но времени не дают. Нужно быстрее приходить к общему знаменателю.

— Весной останутся позади два трансферных окна и сборы. Мы уже увидим новую по качеству команду?

— Будем над этим работать. Футбол и ЦСКА — наше все. Игроки продолжат сыгрываться, осваивать наши требования. У каждого из них — своя философия, пока они обретают уверенность и стабильность. Будем помогать им делать это быстрее, чтобы они свои лучшие качества показывали в игре.

— Команда и лично вы восприняли ничейный результат спокойно или с досадой?

— Были немного разочарованы. Хотя по ходу поединка, когда мы проигрывали и «Спартак» качественно оборонялся, закончиться могло по-всякому. Но заменами нам удалось оказать давление в последнем отрезке игры и уйти от поражения. Так что ощущение двоякое. Есть гордость за команду, она продолжала гнуть свою линию, даже проигрывая, и сравняла счет. До последних секунд мы не позволяли ничего создать «Спартаку» и искали счастья у чужих ворот.

— Когда вы были игроком, после важных матчей футболисты собирались вместе, чтобы сплотиться, обсудить игру. ЦСКА после дерби где-то собирался?

— Сейчас нет времени. Вот-вот уже кубковый матч, дерби было вечернее. Так что оставим это до лучших времен. Знаю, что у нас отличный коллектив. Значимые победы еще будут, и мы обязательно соберемся.

— В течение этого сезона были неформальные собрания?

— Конечно, были. Это важно. Нет такого, чтобы в команде каждый был сам по себе. Это наша общая работа. Команда — это семья. Только в гармоничной семье будет показан результат. Такие встречи обязательны.

— Этот ЦСКА — уже семья?

— Конечно, семья. И был семьей с первого дня нашего появления в команде. Сто процентов!

Армейцы празднуют гол Федора Чалова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться в Швейцарии

— В клубах НХЛ есть внутренняя традиция определения игрока матча самими хоккеистами. У вас есть что-то подобное?

— Мы еще к этому не пришли. Но это очень хорошая идея.

— Вы бы, как и телевещатель, назвали лучшим в своей команде Федора Чалова?

— Как тренер ЦСКА отметил бы действия всех игроков. Чтобы Федя провел такой матч, все должны делать свою работу на отлично. Но если брать два забитых гола плюс качественную работу в прессинге и подыгрыше, это был очень продуктивный матч персонально для него.

— Чалов никогда не забивал «Спартаку» до этого дерби. Было ли у вас предчувствие, что он станет героем матча?

— Наверное, человеку всегда присущи какие-то страхи. Очень важно найти слова, чтобы он успокоился. Спокойствие — это уверенность. А уверенность — это игра и результат. Для этого как раз и нужен самоотверженный труд на тренировках. К этой уверенности ведет ежедневная работа в тренировочном процессе, что Чалов показывает в полной мере.

— Что вы ему сказали перед игрой?

— На этой неделе мы видели хорошую концентрацию, отношение к тренировочному процессу. Лишних слов не требовалось. Последние матчи были на нужной волне.

— Есть мнение, что Чалов из аренды в Швейцарию вернулся другим футболистом. Каким вы увидели игрока?

— Какие-то изменения происходят. Поначалу было ощущение, что Чалов хотел остаться там. Но ситуация так сложилась. Первое время какая-то грустинка присутствовала, хотя не могу сказать, что это как-то сказывалось на его отношении к работе. Человек оказался в родном коллективе, где семейные отношения. Думаю, в скором времени это прошло. Если бы это осталось, Федор не показывал бы той игры, которую демонстрирует. Думаю, он не остановится на достигнутом, а будет только прогрессировать.

— Чалов рассказывал вам что-то об игровых принципах Абаскаля в «Базеле»?

— Мы и до этого еще беседовали, много читали. До нашей игры со «Спартаком» прошло 12 туров. Мы видели разный «Спартак», анализировали, были уже хорошо знакомы с принципами. С момента, когда Федя играл в «Базеле», прошло слишком много времени. Принципы тоже меняются, тем более когда другой подбор игроков.

— Болельщики ЦСКА скрестили Кучаева и Чалова в одну фамилию «Кучалов» из-за их взаимодействия и совместной результативности. В дерби Константин не играл, но Федор сделал дубль. Можно ли теперь говорить, что игра и эффективность Чалова не зависят от Кучаева?

— Наша задача как раз в том и состоит, чтобы отдельные игроки не были зависимы от других. На поле появляется сильнейший на данный момент. Да, бывают тактические вещи, которые нужно учитывать при определении стартового состава. Кучаев из матча в матч появлялся на поле, действовал результативно. Очень жаль, что травма не позволила ему поучаствовать в дерби. Нам важен каждый игрок.

— Вам помогло знание Михи Мевли по работе в «Сочи»? Подсказывали ли вы футболистам ЦСКА нюансы игры защитника «Спартака»?

— Конечно, есть детали в игре каждого футболиста, которые нужно использовать. Пару рекомендаций, поработав с Михой, мы дали. У каждого игрока есть классные качества, а есть те, на которые при подготовке к матчу тренер обращает внимание своей команды.

Федор Чалов забивает первый гол. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Зобнин и Fair Play

— Правильно ли повел себя Милан Гайич в моменте с Романом Зобниным, который предшествовал первому голу ЦСКА? Изменился ли ваш взгляд на эту ситуацию за два дня после дерби?

— Мы пересмотрели этот эпизод. Убедились в том, что Гайич не видел упавшего на другой половине поля нашего игрока, не осознал, что там произошло и зачем Зобнин это делает. Сперва был очень страшный подкат под Карраскаля, когда с ногами был вырван мяч. Это чистое нарушение. Хотя, казалось бы, игра в мяч — но подкат был очень агрессивный, как судьи выражаются, безрассудный. Такие сейчас свистят.

Карраскаль остался лежать, «Спартак» подхватил мяч, развивал атаку. И никто не думал останавливаться. Потом Зобнин отпустил мяч, после чего поднял руки. У Гайича была полная концентрация на мяче, он подхватил его, затем сделал передачу в линию атаки, и Чалов забил гол. Что мешало «Спартаку» выбить мяч в аут? Для этого было много времени.

— Зобнин в интервью прямо на поле говорил, что не жалеет о своем человеческом поступке, но, возможно, действительно стоило выбрать другую форму этого действия — выбить мяч в аут.

— Наверное, так. У меня не поднимается рука кого-то обвинять в нечестной игре. Никто об этом даже не думал.

— Что бы вы сказали своему игроку, если бы он поступил так, как Зобнин?

— В одном из матчей «Ахмата» футболисты грозненской команды, когда один из них получил травму, не разобрались, а в итоге пропустили атаку, гол и проиграли матч. Поэтому мы всегда говорим своим ребятам, что игра идет до свистка арбитра. Либо он останавливает матч, либо игроки, видя серьезность столкновения, выбивают мяч за пределы поля. Третьего варианта нет.

— Вы бы раскритиковали Зобнина, если бы были его тренером?

— Человек мгновенно принял решение для себя. О чем он думал в тот момент — никто не знает. Поэтому воздержусь от оценки. Я уже говорил об инструкциях, которые мы даем футболистам. По ним и действуем. На поле бывает много ситуаций, когда футболисту кажется, что было явное нарушение. Он поднимает руки вверх, а свисток молчит — и соперник не отдает мяч, а подхватывает его и проводит свою атаку. Таких моментов надо избегать.

— Существует ли для вас понятие Fair Play?

— Конечно, Fair Play есть. Человеческие отношения и порядочность никуда не делись. Иной раз верх берут эмоции, возникают непредвиденные ситуации. Их миллион. Где-то два человека или даже группа людей не может найти компромисс, но это не значит, что честной игры нет. Просто все очень хотят победить.

Роман Зобнин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда последовал пас на Промеса перед вторым голом, нужно было совершать тактический фол

— Отсутствие сильнейшего защитника, Дивеева, стало для вас проблемой в матче против блестяще играющей пары форвардов Промес — Соболев?

— Как показал первый тайм, нет. Наши футболисты сыграли свои роли, справились с заданием. Да, во втором тайме Соболев забил. Но тут говорил бы об игре всей команды в обороне. Мы в разборе всегда отталкиваемся от этого.

— Что было сделано неправильно в этом эпизоде?

— Сначала случилась потеря мяча в центральной части поля, даже ближе к штрафной «Спартака». Последовал пас на Промеса. Наверное, в этот момент нужно было совершать тактический фол. Мы знаем силу «Спартака» на пространстве. Они этим пространством и воспользовались.

— Что вы придумали против связки Промес — Соболев?

— Это была командная работа. Нужно было убрать подготовленные передачи с фланга. Плюс не дать разбежаться Промесу. Пару раз мы упустили. Был эпизод в первом тайме, когда соперник быстро атаковал с левого фланга, и Промес нанес один из четырех ударов «Спартака» в этом матче. А потом — гол. С такими оппонентами нужно сохранять концентрацию по ходу всего матча.

— Соболев забивает в семи матчах подряд, и это впервые с 1955 года, когда у игрока «Спартака» такая голевая серия. Готовясь к игре, вы учитывали такой его кураж? На что в его действиях просили своих футболистов обратить особое внимание?

— Конечно, учитывали. Что отличает нынешнего Соболева — игра вторым темпом: он отходит в глубину поля, очень хорошо участвует в созидательных действиях, цепляется за мячи, у него есть голевые передачи. Мы должны были действовать очень плотно и компактно.

Говорили и о том, что Соболев опасен на втором этаже. Одной из задач было не дать сопернику организоваться и сделать нацеленные передачи. Естественно, это требовало серьезной работы в своей штрафной. Но он показал свои лучшие качества на пространстве, убежал один в один — здесь мы немного недоработали.

Квинси Промес и Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Пруцев — прекрасный футболист и человек. Мы вместе съели не один пуд соли

— В эпизоде со вторым голом «Спартака» отбор в центре поля совершил Данил Пруцев, который в свое время играл у вас в «Сочи». Он сильно прибавил с тех пор, когда у вас в основном выходил на замены?

— Конечно, прибавил, в чем ему помогла постоянная игровая практика. У нас он тоже проводил очень качественные матчи. Но теперь мы регулярно видим запредельный объем, который Данил способен давать, хорошую работу с мячом, много черновой работы и при оборонительных действиях, и при атакующих. Мы видели, что он был везде, став этаким ключиком между обороной и атакой.

— Что было в эпизоде, когда вы ему в крайне резкой форме у бровки говорите вставать?

— Там было мужское единоборство с превосходящим в мышечной массе соперником — он попал под Мойзеса. Но, как показали дальнейшие события, Пруцев вскочил, когда стало жарко у спартаковских ворот, и спокойно включился в игру. С моей стороны, конечно, были эмоции.

— Потом вы как-то с ним перекинулись какими-то фразами?

— К сожалению, наши пути разошлись, не удалось увидеться ни до игры, ни после. Но мои коллеги по штабу с ним общались очень хорошо, тепло и позитивно. Мы вместе съели не один пуд соли. Желаю ему дальнейшего прогресса. Данил — прекрасный футболист и человек.

— И Промес, и Соболев в первые 15 минут матча прошли по грани удаления. На мой взгляд, желтые карточки были показаны верно, поскольку Квинси еле коснулся Роши, а нога Соболева в подкате шла низко. Вы согласны с такой оценкой или думаете, что кто-то из них наиграл на красную?

— Как у ЦСКА, так и у «Спартака» по этим ситуациям свои мнения, и это нормально. Просто мы должны отталкиваться от одинаковых трактовок. По-моему, это очевидные вещи, хотя всегда можно придумать отговорки. Вспоминаю ЧМ-2006, когда Уэйн Руни сделал легкую отмашку ногой в отношении Рикарду Карвалью, за что получил красную карточку. Он его еле задел, но была четкая трактовка. Ведь это тоже результат подготовки к игре, ее условие — чтобы психологический настрой был правильным, не зашкаливал.

Потом был прыжок Соболева. Наш футболист в результате него не тренируется ни сегодня, ни завтра. Хорошо, что доиграл матч, великолепно проявил волевые качества. Но повторяю: одно из условий успеха — справиться с психоэмоциональным состоянием при подготовке к такой игре. Мы уже говорили о постоянном внимании, эмоциях, градусе. А здесь нужно выйти на игру с холодной головой.

— Ваш молодой футболист Ермаков, судя по прыжку в Пруцева, который многие расценили на красную, вышел с горячей?

— Конечно. Он пошел в этакую штыковую атаку. Хотел выбить мяч, а попал в ногу. Это то же самое, неправильно выполненное техническое действие. Да, была потеря мяча, и он не смог быстро вступить в отбор. Да, нужно преследовать соперника, оказывать на него давление, но в этой ситуации играть таким образом в корне неверно.

— Для вас стало большим облегчением, что и Иванов не позвал Карасева смотреть видео, и сам Карасев не показал красную?

— Да. Нам важен каждый футболист. Перед игрой в Оренбурге это была бы, конечно, потеря для нас.

Данил Пруцев. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Согласен, что Абаскаль двумя заменами в перерыве перевернул игру. А гол Зиньковского стал для нас нокдауном

— «Спартак» вышел на игру с редко используемой при Абаскале схемой с тремя центральными защитниками, и первые полтайма у него ничего не получалось. Вы были готовы к такой модели? Ведь это не читалось заранее.

— Да, рассматривали такой вариант. Многие команды пытаются отзеркалить нас, понимая наши сильные места. Поэтому мы предполагали такой вариант, что «Спартак» может сыграть в три защитника. Тем более он в такой формации уже выходил с «Зенитом» на Кубок, и все у него там получилось.

— Поначалу ЦСКА выглядел предельно спокойным, контролировал игру, «Спартак» же смотрелся взвинченным и перегоревшим. Вы сразу почувствовали такое состояние соперника?

— Думаю, что мы сами хорошо прессинговали, не давали поднять голову, нагнетали давление и забили. Перед голом еще был момент у Зайнутдинова, когда Денисов выбил мяч из пустых ворот головой. Команда почувствовала состояние соперника, ощутила, что у «Спартака» ничего не клеится. И в этом отношении мне очень понравились действия в первом тайме всей команды — во всем, кроме реализации. Моментов у нас было предостаточно.

Антон Зиньковский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы много играли длинными передачами. Это был сознательный, отрепетированный ход?

— Да. «Спартак» как раз на этом отрезке сезона хорошо прессинговал большой группой футболистов. Исходя из этого, мы и приняли сознательное решение выходить из обороны длинными передачами.

— Есть ли у вас сейчас, спустя определенное время, понимание, что произошло с ЦСКА в начале второго тайма? Только ли в голе Зиньковского дело?

— Не только. Мы немножко снизили давление со стороны атакующих игроков. К тому же на этом отрезке матча стали слабо цепляться за мячи. До гола Зиньковского, несмотря на то, что «Спартак» в этом фрагменте матча много владел мячом, у нас было пространство, которым мы не могли воспользоваться как в первом тайме, слишком быстро теряя мяч. Но гол, конечно, повлиял. Нокдаун мы точно получили.

— Многие сошлись во мнении, что после перерыва двумя заменами Абаскаль на какое-то время игру перевернул. Согласны с этим?

— Конечно. Раз один игрок забил, а другой, Маслов, добавил надежности в оборонительных действиях и отдал Зиньковскому голевую передачу. Нам пришлось отвечать этим же, видя, что начинаем просаживаться. Своими заменами мы сделали то же самое, отодвинули игру, начали больше прессинговать соперника уже на его половине поля. В результате сравняли счет.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Тренер имеет право на публичную критику игрока. Скоро мы увидим прежнего Карраскаля

— После матча вы жестко и совсем нехарактерно для себя публично покритиковали во флеш-интервью Хорхе Карраскаля — и за пассивность в эпизоде с голом Зиньковского, и в целом по игре. Для чего?

— Вопрос хороший. Думаю, тренер имеет право в каких-то эпизодах немного вынести на свет такую критику. Да, где-то прочитал в свой адрес: «Как же так, это климат в раздевалке нарушится!» Нет, мы хотим, чтобы футболист гармонично развивался, становился лучше. Мы ни в коем случае не враги для наших футболистов. Это как наши дети, но детям иногда нужна и строгость.

— Насколько было продуманным или спонтанным то, что вы использовали для этой критики медийную составляющую? Часто тренеры прибегают к этому, когда что-то внутри команды не работает. Это разовый эмоциональный всплеск или осознанное решение?

— Этот нюанс мне хочется оставить при себе.

— Успели уже поговорить с ним один на один?

— Успели, конечно, со всеми переговорить. Не только с Хорхе.

— Допускаете, что для прогресса ему придется какое-то время подумать о своей игре на скамейке?

— (Смеется.) В том смысле, что самый короткий путь к пониманию и осознанию — пинок? Для футболиста, наверное, да, это лишение игровой практики. Но наша задача — до этого не доводить.

— Хочется понять, что с дриблингом и результативностью у Карраскаля, у которого за семь последних туров одно очко по системе «гол + пас», и то с пенальти. Это физическое состояние или что-то в голове?

— Мы также должны учитывать и психоэмоциональные спады. Каждый человек этому подвержен. Оцениваем и первое попадание в сборную, это для него новый опыт. Есть масса примеров, когда люди с этим не справляются. Плюс серьезная поездка — летал в Америку и обратно, провел там две игры. Вопросы акклиматизации тоже учитываем. Где-то всего понемногу. Думаю, скоро мы увидим прежнего Хорхе.

— Их с Мединой реакция на замену — нормальная?

— Нормальная. Никакой конфронтации в этом плане нет и не будет. Медина за первый тайм провел очень серьезную и даже грандиозную работу, был одним из самых острых по передачам в последней трети, на спринтах мощную работу сделал. Может, не хватило немного хладнокровия в завершающих фазах и более точных передач. Но тем не менее он был командным игроком. В любом случае мы и футболисты друг друга уважаем.

— Может, глядя на то, как Обляков вышел на замену, стоило выпустить его вместо Карраскаля в перерыве, а то и в стартовом составе?

— Махать кулаками после драки не стоит. Надо не жалеть о каких-то уже принятых решениях, а делать правильные выводы.

Хорхе Карраскаль. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

После игры мы с Абаскалем пожали друг другу руки и пожелали удачи

— Какой процент сказанного вами по горячим следам после дерби сегодня бы не прозвучал?

— Да нет, ничего лишнего я не сказал.

— Как вы относитесь к послематчевым пресс-конференциям и флеш-интервью? Вы бы их избегали, если бы у вас была такая возможность? Многие тренеры говорят, что находятся в взвинченном состоянии и могут позволить себе что-то лишнее.

— Единственное, что меня смущает, — повторы. Сначала на флеш-интервью, а потом на пресс-конференции ты говоришь почти одно и то же. Но понимаю: сначала основной телевещатель, потом пишущая пресса. Лично у меня в этом отношении никаких претензий. До пресс-конференции есть какое-то время остыть, проанализировать и выпустить пар.

— В курсе ли вы, что многие спартаковские болельщики чуть ли не возненавидели вас после слов на пресс-конференции о Гильермо Абаскале в среднем роде — «прыгало там что-то»?

— Спросили о том, что на меня кто-то налетел. А там прыгало окружение Абаскаля, что-то происходило. Это и имел в виду, сказав: «Что-то там прыгало». Возможно, кто-то это неправильно понял, возможно, я немного неправильно подобрал формулировку, но я точно не имел в виду главного тренера «Спартака». На бровке было много народу. Кстати, мы с ним спокойненько встретились после игры, пожали друг другу руки и пожелали удачи.

— Об этом пока нигде не рассказывалось.

— Об этом благополучно забыли, потому что такой факт — не то горяченькое, которое многим нужно. Прекрасно осознаю степень сложности нашего труда и с огромным уважением отношусь к коллегам. Все меня знают и могут спокойно это подтвердить.

Да, некоторые тренеры хотят воздействовать на кого-то своим поведением, мы с этим уже сталкивались, например, на «Фиште» (Федотов явно намекает на Доменико Тедеско в знаменитом матче «Сочи» — «Спартак», где тренер вратарей Дмитрий Бородин запустил мем «Это наш Колизей». — Прим. «СЭ»). Наверное, все это помнят.

Теперь тоже были какие-то провокационные моменты. Если кто-то хочет таким образом подстегнуть свою команду, то никаких проблем. Но при чем здесь мы? А тут определенные действия со спартаковской скамейки были направлены на нас.

— Какие?

— Нам что-то постоянно показывал тренерский штаб соперников. Мы знаем, что каждый должен находиться в своей зоне, но его помощники оказывали мне и нашей скамейке какие-то «знаки внимания». Пересмотрите внимательно трансляцию. А потом они пришли к нам, и случился тот диалог.

— На пресс-конференции вы специально хотели уколоть Абаскаля?

— Когда отвечал на этот вопрос, то в зале было хорошее настроение. Все произносилось в шуточной форме. Никто ни на кого зла не держал. Но об этом никто и не вспоминает. Зацепились за эту фразу, вырвали ее из контекста и стали раздувать из мухи слона.

Рукопожатие тренеров после матча. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Абаскаль в «Спартаке» проделал серьезную работу и сумел объединить игроков идеей

— Разъясните: как вы в целом относитесь к тренерам-легионерам? Кое у кого после «обмена любезностями» в конце первого тайма появились вопросы на этот счет.

— С обеих сторон были какие-то эмоциональные выкрики, никакого конкретного смысла не имевшие. Повторяю: мы с коллегами едим один хлеб. Всегда с уважением относился к тренерам из любой страны. Допустим, с большим удовольствием наблюдаю за работой в «Оренбурге» чеха Марцела Лички, с которым хорошо знаком и подробно общался на сборах, где наши команды жили в одной гостинице. Мне очень понравилось его позитивное отношение и к жизни, и к футболу. Игра его команды — воплощение такой жизненной позиции. Глядя на то, как играет «Оренбург», вспоминаю одного из наших корифеев, Эдуарда Малофеева, который говорил, что его минское «Динамо» играет в «искренний футбол». У Лички примерно то же самое. Это самобытная и интересная футбольная философия.

— Можете теперь, в спокойной обстановке, сказать, как относитесь к Абаскалю и к его работе в «Спартаке»?

— Понимаю, что Абаскаль проделал серьезную работу. Во время флеш-интервью перед матчем мне задали вопрос, в чем хороша команда соперников. Я ответил, что «Спартак» хорош командной игрой. По-другому результаты не добываются. Мы видели в каждом их матче страсть, желание побеждать. Это — заслуга тренера. Он сумел объединить ребят идеей.

— Наверняка видели слова Заремы Салиховой, что вы уехали из «Сочи», а футбольный клуб «Сочи» из вас не уехал. Как к этому отнеслись?

— Во-первых, при чем здесь «Сочи»? Я родился в Свердловской области, в городе Михайловске. Чем, безусловно, горжусь. А больше мне сказать на это нечего.

— Борис Ротенберг недавно сказал о вашем уходе из «Сочи»: «Молчал до последнего, потом перестал выходить на связь». Это правда? Не было ли желания сразу расставить точки над i?

— Никуда с радаров я не пропадал, был постоянно на связи. Мало того, сам ему набирал.

— Он брал трубку?

— А этот вопрос пусть останется без ответа.

— За «Сочи» наблюдаете, относитесь по-особому?

— Когда поработал и чего-то достиг с командой, кусочек сердца всегда остается с ней. Этого не отнять. И по времени это был достаточно серьезный срок. Время сглаживает любые отрицательные моменты. Главное — мы работали там в коллективе и у нас были прекрасные отношения. Мы выиграли серебряные медали, и это никуда не денется.

— А за «Оренбург» приятно?

— Конечно, приятно. Команда есть, руководство сохраняет традиции, которые закладывались очень давно. Эта преемственность поколений в футболе очень важна. Были сложные ситуации, в любой момент мы могли потерять самобытную команду. Огромная благодарность всем тем организаторам и руководителям, которые сохраняют эти традиции. Плюс к тому в Оренбурге сделали стадион и вернули команду в РПЛ. Это хороший пример для подражания.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В футболе не как в лесу. Здесь надо концентрироваться на одной ягоде

— Как вы после этого дерби воспринимаете «Спартак»? Как врага? Самого принципиального соперника?

— Любой соперник, независимо от ранга и статуса, — принципиальный. Но «Спартак» во все времена был одним из фаворитов нашего чемпионата, «народной командой». И, готовясь к игре с ним, априори не нужно делать лишних телодвижений. Это команда с большими традициями. Что здесь еще скажешь?

— Врагом вы его, вижу, называть не хотите. Это слово — перебор?

— Конечно, перебор. Футбол — не война, а красота, радость, изящество. Мы получаем от него грандиозное удовольствие, как и от полных трибун, которые собрались в воскресенье на нашей арене. Какой враг? Помилуйте! Никогда такими категориями не мыслил.

— Что вам по поводу дерби и тому, что после него происходило, сказал Евгений Гинер?

— Мы пока не общались на эту тему.

— Около раздевалок и автобусов после матча все было спокойно? Эмоции быстро сошли на нет?

— Да все спокойно. Прозвучал финальный свисток, все друг другу пожали руки с огромной благодарностью и пошли готовиться к следующей утренней тренировке. Выводить на первые полосы газет какие-то противостояния не стоит. Думаю, то же самое скажет и тренер «Спартака».

— Можно ли сказать, что эта ничья в пользу «Зенита». И реально ли кому-то его настичь?

— Мы заработали по одному очку. Это нас двинуло немного вверх. Есть небольшая досада, разочарование, что мы не смогли одержать победу. Думаю, что и соперник так же оценивает этот результат. У «Зенита» достаточно большой отрыв, но большая часть чемпионата еще впереди, сыграно только 13 туров. Будем трудиться, ставить цели и задачи выигрывать следующие матчи. А уже конец сезона покажет всю состоятельность наших идей.

— Вас удовлетворит второе или третье место в чемпионате? Не бывает же всего и сразу.

— Мы не заглядываем так далеко. Еще многое предстоит сделать, сформировать. Думаем о кубковом матче, потом об «Оренбурге». Всегда говорю, что надо идти постепенно, поэтапно, а результат будем подсчитывать в конце сезона.

— Кажется, команде не хватает психологической устойчивости. В Нижнем Новгороде, с «Динамо», «Торпедо», да и со «Спартаком», если брать первый тайм, были потеряны те очки, которые не должны теряться. О чем это говорит и как с этим бороться?

— В футболе мелочей не бывает. В тех матчах, которые вы перечислили, нас подводила реализация. Эти матчи должны были выигрываться. Та же игра с «Торпедо» — тотальное невезение: штанги, перекладины. Матч должен был закончиться 2:1, 3:1, но мы его проиграли. Есть резерв, и мы каждый раз об этом говорим. Психология здесь тоже играет первостепенную роль. Мы во всех аспектах должны становиться устойчивее и сильнее.

— Уже посмотрели, какого числа будет ответное дерби?

— Нет. Бесполезно. Память это быстро задвигает на какие-то полочки. Ну, посмотрю — и, уверяю вас, буду помнить это еще минут 15. Может, это особенность памяти. Такая информация пока лишняя, поскольку этот день от нас еще очень далеко.

— Ответное дерби будет 19 мая. Можно сказать, что вы уже в какой-то степени ждете этого дня?

— Нет, сто процентов. Нельзя распыляться. Мы говорим, что думаем только о ближайших матчах. Так и есть. Знаете, это как в лесу, когда собираешь ягоды: одну увидел, вторую примечаю, третью рву. В футболе так не проходит. Здесь надо концентрироваться на одной ягоде. Только тогда может что-то получиться.