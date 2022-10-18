Федотов — полузащитнику «Спартака» Пруцеву во время дерби: «***, вставай, ты, ***»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов нецензурно обратился к полузащитнику «Спартака» Даниилу Пруцеву во время матча 13-го тура РПЛ между армейцами и красно-белыми, который завершился ничьей (2:2).
Во время игры Пруцев получил повреждение и упал на газон рядом с технической зоной красно-синих. Федотов посчитал, что футболист симулирует травму.
«***, вставай, ты, ***», — сказал Федотов.
Ранее в сети появилось видео нецензурного обращения Федотова к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
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|16:30
|
Факел – Ростов
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|22.10
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|
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|
Оренбург – ЦСКА
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|23.10
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|
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|
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