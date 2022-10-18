Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Федотов — полузащитнику «Спартака» Пруцеву во время дерби: «***, вставай, ты, ***»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов нецензурно обратился к полузащитнику «Спартака» Даниилу Пруцеву во время матча 13-го тура РПЛ между армейцами и красно-белыми, который завершился ничьей (2:2).

Во время игры Пруцев получил повреждение и упал на газон рядом с технической зоной красно-синих. Федотов посчитал, что футболист симулирует травму.

«***, вставай, ты, ***», — сказал Федотов.

Ранее в сети появилось видео нецензурного обращения Федотова к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Данил Пруцев
33
11
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
Малкин не отстает от Овечкина! Звездный ветеран выстрелил дублем
В Кремле прокомментировали завершение частичной мобилизации в ряде регионов
Экс-нардеп Пашинский в разговоре с пранкерами раскритиковал БПЛА Bayraktar
Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Зарема Салихова — о Владимире Федотове: «Человек разговаривает как конюх. Очень органично для ЦСКА»
«Езжай домой, клоун!» Появилось видео нецензурного обращения тренера ЦСКА Федотова к Абаскалю из «Спартака»
Бояринцев — о дерби ЦСКА — «Спартак»: «Равная была игра, забиты классные мячи»
Титов: «Согласен с Романцевым: «Спартак» должен конкурировать с «Зенитом»
Титов — о Чалове: «Видно, что аренда в Швейцарию не прошла даром»
Титов: «Мне тоже интересно, почему Зиньковский не выходит в основе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Локомотива» Игнатьев: «Психологически тяжело находиться на дне таблицы»

Зайнутдинов заявил, что недоволен ничьей в дерби со «Спартаком»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости